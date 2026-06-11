Баскетболиста "Сан-Антонио" закидали яйцами после матча финальной серии НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Сан-Антонио Сперс» проиграли «Нью-Йорк Никс» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА со счетом 106:107.
- Болельщики «Нью-Йорк Никс» закидали яйцами французского форварда «Сан-Антонио Сперс» Виктора Вембаньяму после матча.
- «Нью-Йорк» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1, следующий матч пройдет 13 июня в Сан-Антонио.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болельщики закидали яйцами французского форварда "Сан-Антонио Сперс" Виктора Вембаньяму после поражения от "Нью-Йорк Никс" в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает SB Nation.
"Сан-Антонио" в среду уступил "Нью-Йорку" в гостях со счетом 106:107. По ходу матча "Никс" отыграли рекордные для финалов НБА 29 очков. 22-летний Вембаньяма с 24 очками и 13 подборами стал самым результативным в составе "Сперс".
После матча фанаты "Никс" подстерегли баскетболистов соперника, когда они выходили из автобуса возле отеля, после чего начали выкрикивать оскорбления и бросаться яйцами, одно из которых попало в голову Вембаньяме.
"Нью-Йорк" повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч пройдет 13 июня в Сан-Антонио. "Никс" играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли "Сан-Антонио" (1-4).
Вембаньяма в 2023 году стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА. В составе сборной Франции он взял серебро летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком, став первым в истории обладателем награды, получившим первые места от всех 100 участников голосования.
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