Болельщик умер на трибуне перед матчем Португалии и Нигерии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщик скончался из-за сердечного приступа на трибуне перед футбольным матчем сборных Португалии и Нигерии.
- Последний товарищеский матч португальцев перед чемпионатом мира завершился победой хозяев со счетом 2:1.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болельщик, находившийся на трибуне в преддверии футбольного матча сборных Португалии и Нигерии, скончался из-за сердечного приступа, сообщает Diario de Leiria.
По информации газеты, у 77-летнего мужчины за несколько минут до начала матча в португальской Лейрии произошла остановка сердца. Он был доставлен в местную больницу, где позднее была констатирована смерть.
Последний товарищеский матч португальцев перед чемпионатом мира завершился победой хозяев со счетом 2:1. На мировом первенстве сборная Роберто Мартинеса сыграет в группе K с командами Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.
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