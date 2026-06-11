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Болельщик умер на трибуне перед матчем Португалии и Нигерии - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
09:17 11.06.2026
Болельщик умер на трибуне перед матчем Португалии и Нигерии

Болельщик умер из-за сердечного приступа перед матчем Португалии и Нигерии

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщик скончался из-за сердечного приступа на трибуне перед футбольным матчем сборных Португалии и Нигерии.
  • Последний товарищеский матч португальцев перед чемпионатом мира завершился победой хозяев со счетом 2:1.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Болельщик, находившийся на трибуне в преддверии футбольного матча сборных Португалии и Нигерии, скончался из-за сердечного приступа, сообщает Diario de Leiria.
По информации газеты, у 77-летнего мужчины за несколько минут до начала матча в португальской Лейрии произошла остановка сердца. Он был доставлен в местную больницу, где позднее была констатирована смерть.
Последний товарищеский матч португальцев перед чемпионатом мира завершился победой хозяев со счетом 2:1. На мировом первенстве сборная Роберто Мартинеса сыграет в группе K с командами Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.
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