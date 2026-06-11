Немка Гроссванг возглавила Международную федерацию бобслея и скелетона

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Немка Хайке Гроссванг избрана президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на новый олимпийский цикл, сообщается в Telegram-канале Федерации бобслея России.

Федерация бобслея России также подчеркнула свою готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию с руководством IBSF в интересах развития мирового бобслея и скелетона.