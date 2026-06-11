Немка Гроссванг возглавила Международную федерацию бобслея и скелетона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немка Хайке Гроссванг избрана президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на новый олимпийский цикл.
- Выборный конгресс прошел в австрийском Зальцбурге, где Гроссванг была избрана большинством голосов.
- Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов выразил уверенность в том, что опыт и понимание Гроссванг помогут ей эффективно решать задачи IBSF.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Немка Хайке Гроссванг избрана президентом Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на новый олимпийский цикл, сообщается в Telegram-канале Федерации бобслея России.
Выборный конгресс прошел в австрийском Зальцбурге. Также на пост главы IBSF претендовали латвиец Мартинс Дамбергс, испанец Андер Мирамбель и Нельсон Кристиан Стоукс из Ямайки. Гроссванг была избрана большинством голосов.
"Уверен, что накопленный опыт и глубокое понимание нашего вида спорта помогут Хайке Гроссванг эффективно решать стоящие перед IBSF задачи и способствовать дальнейшему развитию бобслея и скелетона во всем мире", - заявил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, поздравив Гроссванг с избранием.
Федерация бобслея России также подчеркнула свою готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию с руководством IBSF в интересах развития мирового бобслея и скелетона.
С 2022 по 2026 годы IBSF возглавлял итальянец Иво Ферриани. Гроссванг с 2012 года была генеральным секретарем IBSF.