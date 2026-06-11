Папа Римский благословил главную башню храма Саграда Фамилия в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Папа Римский Лев XIV благословил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне.
- Церемония прошла в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди и сопровождалась светомузыкальным представлением и праздничным салютом.
- Саграда Фамилия пока не считается полностью достроенной, главным незавершенным элементом остается фасад Славы.
МАДРИД, 11 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV благословил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне.
Торжественная церемония прошла в день столетия со дня смерти архитектора Антонио Гауди, автора проекта храма. Башня Иисуса Христа высотой 172,5 метра стала центральной частью храма, который строится уже 144 года.
Перес подарил папе Римскому именную майку "Реала"
8 июня, 23:31
"Покажем тем самым, что Саграда Фамилия является самой высокой церковью в мире не для того, чтобы выделяться в мирских рейтингах, а чтобы направлять шаги народа Божьего, странствующего по этой земле Каталонии, с крестом, который освещает путь, как зажженная лампада в ожидании возвращения Жениха", - сказал понтифик. Трансляция велась на сайте правительства Испании.
На церемонии присутствовали король Испании Филипп VI и королева Летисия, премьер-министр Педро Санчес и глава правительства Каталонии Сальвадор Илья. По данным властей, внутри храма находились около 9 тысяч человек, еще 130 тысяч собрались снаружи.
Церемония сопровождалась светомузыкальным представлением внутри и снаружи базилики: на башнях храма зажглись огни, а внутри прозвучала органная музыка. В небе над Барселоной дроны изобразили портрет Гауди и его фразу "Сначала любовь, потом техника". Завершением вечера стал праздничный салют.
Несмотря на окончание центральной башни, Саграда Фамилия пока не считается полностью достроенной. Главным незавершенным элементом остается фасад Славы, задуманный как основной вход в храм.
Храм Святого Семейства начали возводить в марте 1882 года по проекту Гауди. Архитектор возглавил проект через год после начала работ и посвятил ему более 40 лет жизни. Базилика считается одним из главных символов Барселоны и ежегодно принимает миллионы посетителей.