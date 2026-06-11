Папа Римский благословил главную башню храма Саграда Фамилия в Барселоне

Несмотря на окончание центральной башни, Саграда Фамилия пока не считается полностью достроенной. Главным незавершенным элементом остается фасад Славы, задуманный как основной вход в храм.

Храм Святого Семейства начали возводить в марте 1882 года по проекту Гауди. Архитектор возглавил проект через год после начала работ и посвятил ему более 40 лет жизни. Базилика считается одним из главных символов Барселоны и ежегодно принимает миллионы посетителей.