Потребность в кадрах обсудят с бизнесом в Москве на стратегических сессиях

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Московское правительство запустило серию стратегических сессий с предпринимателями с целью подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Прогноз потребности экономики в кадрах на семь лет ежегодно готовится федеральным правительством на базе всероссийского опроса работодателей. Результаты учитываются государством при определении направлений профобразования по востребованным бизнесом специальностям и профессиям.
"В этом году Москва впервые проводит серию стратегических сессий с представителями различных отраслей, чтобы обсудить напрямую с бизнесом тенденции в секторах экономики, потребность в кадрах, которую испытывают компании, запросы работодателей к новым сотрудникам и их навыкам, к программам подготовки и переподготовки кадров. Такие мероприятия повысят качество формирования прогноза, а значит, помогут более адресно готовить специалистов под потребности экономики", – приводит слова Багреевой пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Тренды развития столичного ретейла и потребности отрасли в кадрах обсудили на первой сессии "Лаборатория розничной торговли". В ней участвовали представители таких крупных работодателей, как "М.Видео", ПАО "Сбербанк", Х5, "ВкусВилл" и других, а также эксперты и ученые.
Выбор первой сессии не случаен: Багреева указала, что почти 10% от всех занятых в Москве работают в розничной торговле. По итогам 2025 года в ней было зафиксировано более 830 тысяч человек. При этом в течение последних семи лет в отрасли происходят устойчивые изменения: с 2019 года количество сотрудников сократилось на 208 тысяч человек на фоне цифровизации и активного развития электронной торговли.
"Кадровые изменения наглядно отображают ключевые тенденции развития отрасли: на фоне сокращения персонала операционного ретейла и по ряду офисных направлений отмечается рост сотрудников в таких направлениях розницы, как электронная коммерция и доставка, логистика и складской персонал, ИТ, собственное производство готовой еды. За пять лет число занятых в этих сегментах выросло примерно на 42 тысячи человек", – добавила Багреева.
На мероприятии обсудили направления развития сферы в продовольственной и непродовольственной рознице, текущей и перспективной занятости, изменения в ключевых специальностях, источники увеличения производительности труда, запросы отрасли на программы дополнительного образования.
Подобные сессии проведут по всем основным сферам столичной экономики. Итоги используют при подготовке прогноза потребности в кадрах до 2033 года, а также при подготовке "Стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года", которую до конца года по поручению президента готовит правительство страны.
Старший управляющий директор – руководитель центра финансовой аналитики ПАО "Сбербанк" Михаил Матовников считает, что любое экономическое планирование на уровне государства должно составляться при тесном взаимодействии с предпринимателями. Те и другие имеют слишком разные представления о будущем.
Заместитель директора Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда Александр Сафонов полагает, что обратная связь от предпринимателей позволяет составить достоверные прогнозы и качественно дополнять результаты исследований и опросов. Живое общение дает полное представление о том, что на самом деле происходит в отрасли.
Вице-президент компании "М.Видео" Тагир Калимуллин подчеркнул необходимость отраслевых событий, так как они выявляют существующие проблемы. По его мнению, столичное правительство правильно делает, что старается держать руку на пульсе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году дефицит кадров в Москве снизился до 400 тысяч человек.