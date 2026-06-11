Потребность в кадрах обсудят с бизнесом в Москве на стратегических сессиях

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Московское правительство запустило серию стратегических сессий с предпринимателями с целью подготовки прогноза потребности экономики в кадрах до 2033 года, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Прогноз потребности экономики в кадрах на семь лет ежегодно готовится федеральным правительством на базе всероссийского опроса работодателей. Результаты учитываются государством при определении направлений профобразования по востребованным бизнесом специальностям и профессиям.

"В этом году Москва впервые проводит серию стратегических сессий с представителями различных отраслей, чтобы обсудить напрямую с бизнесом тенденции в секторах экономики, потребность в кадрах, которую испытывают компании, запросы работодателей к новым сотрудникам и их навыкам, к программам подготовки и переподготовки кадров. Такие мероприятия повысят качество формирования прогноза, а значит, помогут более адресно готовить специалистов под потребности экономики", – приводит слова Багреевой пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Тренды развития столичного ретейла и потребности отрасли в кадрах обсудили на первой сессии "Лаборатория розничной торговли". В ней участвовали представители таких крупных работодателей, как "М.Видео", ПАО "Сбербанк", Х5, "ВкусВилл" и других, а также эксперты и ученые.

Выбор первой сессии не случаен: Багреева указала, что почти 10% от всех занятых в Москве работают в розничной торговле. По итогам 2025 года в ней было зафиксировано более 830 тысяч человек. При этом в течение последних семи лет в отрасли происходят устойчивые изменения: с 2019 года количество сотрудников сократилось на 208 тысяч человек на фоне цифровизации и активного развития электронной торговли.

"Кадровые изменения наглядно отображают ключевые тенденции развития отрасли: на фоне сокращения персонала операционного ретейла и по ряду офисных направлений отмечается рост сотрудников в таких направлениях розницы, как электронная коммерция и доставка, логистика и складской персонал, ИТ, собственное производство готовой еды. За пять лет число занятых в этих сегментах выросло примерно на 42 тысячи человек", – добавила Багреева.

На мероприятии обсудили направления развития сферы в продовольственной и непродовольственной рознице, текущей и перспективной занятости, изменения в ключевых специальностях, источники увеличения производительности труда, запросы отрасли на программы дополнительного образования.

Подобные сессии проведут по всем основным сферам столичной экономики. Итоги используют при подготовке прогноза потребности в кадрах до 2033 года, а также при подготовке "Стратегии кадрового обеспечения отраслей экономики и социальной сферы до 2036 года", которую до конца года по поручению президента готовит правительство страны.

Старший управляющий директор – руководитель центра финансовой аналитики ПАО "Сбербанк" Михаил Матовников считает, что любое экономическое планирование на уровне государства должно составляться при тесном взаимодействии с предпринимателями. Те и другие имеют слишком разные представления о будущем.

Заместитель директора Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ВНИИ труда Александр Сафонов полагает, что обратная связь от предпринимателей позволяет составить достоверные прогнозы и качественно дополнять результаты исследований и опросов. Живое общение дает полное представление о том, что на самом деле происходит в отрасли.

Вице-президент компании "М.Видео" Тагир Калимуллин подчеркнул необходимость отраслевых событий, так как они выявляют существующие проблемы. По его мнению, столичное правительство правильно делает, что старается держать руку на пульсе.