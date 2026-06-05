Собянин рассказал об экономической устойчивости Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва занимает одно из первых мест в рейтинге мировых городов с точки зрения экономической устойчивости, заявил мэр Сергей Собянин.
- Дефицит кадров в Москве снизился с полумиллиона до около 400 тысяч человек, при этом фонды зарплат выросли на 14%, отметил Собянин.
- В Москве структура занятости будет смещаться в сторону высокотехнологичных отраслей, уточнил мэр.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва с точки зрения экономической устойчивости в рейтинге мировых городов занимает одно из первых мест, заявил мэр Сергей Собянин.
"Традиционно бюджет Москвы формируется с дефицитом. Для большого московского бюджета эти цифры не являются критичными. Москва с точки зрения бюджетной стабильности, экономической устойчивости, я думаю, в рейтинге мировых городов занимает одно из первых мест", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ.
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"Предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать бюджет, оптимизировать его расходы. Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку выправляться. Так что она на конец года, я уверен, не будет критическая. И все свои обязательства бюджет выполнит", - подчеркнул Собянин.
Мэр столицы также отметил, что в большинстве регионов страны есть кадровые проблемы, но если в прошлом году дефицит кадров в Москве составлял около полумиллиона человек, то сегодня уже лишь около 400 тысяч.
"Фонды зарплат выросли за это время на 14% при инфляции 4-5%, а то и меньше, за первый квартал. Это говорит о том, что этот дефицит все равно давит на расходы на труд, на привлечение специалистов и так далее", - продолжил Собянин.
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"У нас рынок несбалансирован с точки зрения того, что 75% вакансий - это вакансии рабочих. Мы в структуре обучения 75% выдаем специалистов с высшим образованием", - добавил мэр.
По его словам, в Москве в торговле и услугах работают 1,7 миллиона человек, что является запредельно большой цифрой - ни в одном городе мира такой доли нет. И в будущем структура занятости в столице будет смещаться в сторону высокотехнологичных отраслей, отметил Собянин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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