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Собянин рассказал об экономической устойчивости Москвы - РИА Новости, 05.06.2026
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14:47 05.06.2026 (обновлено: 14:48 05.06.2026)
Собянин рассказал об экономической устойчивости Москвы

Собянин: Москва занимает одно из первых мест в рейтинге мировых городов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва занимает одно из первых мест в рейтинге мировых городов с точки зрения экономической устойчивости, заявил мэр Сергей Собянин.
  • Дефицит кадров в Москве снизился с полумиллиона до около 400 тысяч человек, при этом фонды зарплат выросли на 14%, отметил Собянин.
  • В Москве структура занятости будет смещаться в сторону высокотехнологичных отраслей, уточнил мэр.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва с точки зрения экономической устойчивости в рейтинге мировых городов занимает одно из первых мест, заявил мэр Сергей Собянин.
"Традиционно бюджет Москвы формируется с дефицитом. Для большого московского бюджета эти цифры не являются критичными. Москва с точки зрения бюджетной стабильности, экономической устойчивости, я думаю, в рейтинге мировых городов занимает одно из первых мест", - сказал Собянин в интервью РБК на полях ПМЭФ.
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Он отметил, что ситуация с бюджетом Москвы значительно лучше, чем у Берлина, Лондона, Парижа и Нью-Йорка, хотя в первом квартале и возникли сложности - не был получен запланированный объем доходов.
"Предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать бюджет, оптимизировать его расходы. Сейчас видим, что ситуация начала потихоньку выправляться. Так что она на конец года, я уверен, не будет критическая. И все свои обязательства бюджет выполнит", - подчеркнул Собянин.
Мэр столицы также отметил, что в большинстве регионов страны есть кадровые проблемы, но если в прошлом году дефицит кадров в Москве составлял около полумиллиона человек, то сегодня уже лишь около 400 тысяч.
"Фонды зарплат выросли за это время на 14% при инфляции 4-5%, а то и меньше, за первый квартал. Это говорит о том, что этот дефицит все равно давит на расходы на труд, на привлечение специалистов и так далее", - продолжил Собянин.
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"У нас рынок несбалансирован с точки зрения того, что 75% вакансий - это вакансии рабочих. Мы в структуре обучения 75% выдаем специалистов с высшим образованием", - добавил мэр.
По его словам, в Москве в торговле и услугах работают 1,7 миллиона человек, что является запредельно большой цифрой - ни в одном городе мира такой доли нет. И в будущем структура занятости в столице будет смещаться в сторону высокотехнологичных отраслей, отметил Собянин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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