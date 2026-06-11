В Астане таролог выращивала марихуану в шкафу своей спальни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Астаны обнаружила в квартире у 54-летней местной жительницы плантацию марихуаны.
- Женщина представлялась тарологом и оборудовала мини-фитолабораторию в шкафу своей спальни.
- В ходе обыска оперативники изъяли несколько кустов марихуаны в горшках и оборудование для их культивирования, у женщины было выявлено наркотическое опьянение.
АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Астаны обнаружила в квартире у местной жительницы плантацию марихуаны - представлявшаяся тарологом гражданка выращивала ее в шкафу своей спальни, сообщили в городском департаменте полиции.
"Установлено, что 54-летняя жительница города, представлявшаяся тарологом и проводившая у себя дома различные духовные практики и сеансы гадания на картах Таро, организовала в квартире мини-фитолабораторию. Для выращивания наркосодержащих растений женщина оборудовала шкаф в спальной комнате, установив лампы искусственного освещения и другое необходимое оборудование", - сообщили в департаменте.
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Уточняется, что в ходе обыска оперативники изъяли несколько кустов марихуаны в горшках, а также оборудование, использовавшееся для их культивирования. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у женщины было выявлено наркотическое опьянение.
Возбуждено уголовное дело, обнаруженные растения и оборудование изъяты, проводятся следственные действия.
В среду в аэропорту Алма-Аты на юге Казахстана сотрудники комитета национальной безопасности республики задержали иностранку, которая пыталась провезти в страну более 20 килограммов марихуаны в стильном розовом чемодане на колесиках.
По данным казахстанского МВД, за 2024 год в республике выявили 7,5 тысячи интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотиков, не допущено в оборот почти 22 тонны наркотиков, ликвидировано 64 нарколаборатории. В 2025 году правоохранительные органы Казахстана пресекли около 4 тысяч наркопреступлений, включая более 2,7 тысячи случаев сбыта, из незаконного оборота изъято около 49 тонн наркотических средств.
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