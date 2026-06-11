В Астане таролог выращивала марихуану в шкафу своей спальни

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Астаны обнаружила в квартире у 54-летней местной жительницы плантацию марихуаны.

Женщина представлялась тарологом и оборудовала мини-фитолабораторию в шкафу своей спальни.

В ходе обыска оперативники изъяли несколько кустов марихуаны в горшках и оборудование для их культивирования, у женщины было выявлено наркотическое опьянение.

АЛМА-АТА, 11 июн - РИА Новости. Полиция Астаны обнаружила в квартире у местной жительницы плантацию марихуаны - представлявшаяся тарологом гражданка выращивала ее в шкафу своей спальни, сообщили в городском департаменте полиции.

"Установлено, что 54-летняя жительница города, представлявшаяся тарологом и проводившая у себя дома различные духовные практики и сеансы гадания на картах Таро, организовала в квартире мини-фитолабораторию. Для выращивания наркосодержащих растений женщина оборудовала шкаф в спальной комнате, установив лампы искусственного освещения и другое необходимое оборудование", - сообщили в департаменте.

Уточняется, что в ходе обыска оперативники изъяли несколько кустов марихуаны в горшках, а также оборудование, использовавшееся для их культивирования. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования у женщины было выявлено наркотическое опьянение.

Возбуждено уголовное дело, обнаруженные растения и оборудование изъяты, проводятся следственные действия.

В среду в аэропорту Алма-Аты на юге Казахстана сотрудники комитета национальной безопасности республики задержали иностранку, которая пыталась провезти в страну более 20 килограммов марихуаны в стильном розовом чемодане на колесиках.