Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Коста-Рики в товарищеском матче со счетом 3:0.
- Мячи забили Деклан Райс, Энтони Гордон с пенальти и Олли Уоткинс.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Коста-Рики в товарищеском матче.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Англии. Мячи забили Деклан Райс (9-я минута), Энтони Гордон (68, с пенальти) и Олли Уоткинс (87).
Начало матча было перенесено на час из-за грозы в Орландо.
Товарищеские матчи
11 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
09’ • Деклан Райс
68’ • Энтони Гордон (П)
87’ • Олли Уоткинс