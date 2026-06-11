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Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:05 11.06.2026
Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики в товарищеском матче

Сборная Англии разгромила команду Коста-Рики в товарищеском матче перед ЧМ

© Соцсети футболистаГарри Кейн
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Коста-Рики в товарищеском матче со счетом 3:0.
  • Мячи забили Деклан Райс, Энтони Гордон с пенальти и Олли Уоткинс.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Коста-Рики в товарищеском матче.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Англии. Мячи забили Деклан Райс (9-я минута), Энтони Гордон (68, с пенальти) и Олли Уоткинс (87).
Начало матча было перенесено на час из-за грозы в Орландо.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Сборная Коста-Рики не квалифицировалась на мировое первенство.
Товарищеские матчи
11 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
Англия
3 : 0
Коста-Рика
09‎’‎ • Деклан Райс
(Энтони Гордон)
68‎’‎ • Энтони Гордон (П)
87‎’‎ • Олли Уоткинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
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