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Александр Оспельт возглавил FIS - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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12:36 11.06.2026 (обновлено: 13:18 11.06.2026)
Александр Оспельт возглавил FIS

Александр Оспельт стал президентом Международной федерации лыжных видов спорта

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Оспельт из Лихтенштейна избран на должность президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
  • В выборном конгрессе FIS, который проходил в Белграде, Оспельт получил 65 голосов делегатов, опередив Юхана Элиаша, получившего 64 голоса.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Александр Оспельт из Лихтенштейна избран на должность президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
Выборный конгресс организации проходит в Белграде. В этой должности он сменил шведа Юхана Элиаша, который возглавлял организацию с июня 2021 года. Оспельт получил 65 голосов делегатов, Элиаш - 64 голоса.
Ранее на должность претендовали также Анна Фалькенберг (Дания), Декстер Пейн (США) и Виктория Гослинг (Великобритания), но сняли свои кандидатуры.
Оспельту 58 лет, он входит в совет FIS с 2024 года, с 2021 по 2024 годы был вице-президентом Федерации европейских лыжных и сноубордических ассоциаций, с 2016 по 2023 годы он возглавлял Ассоциацию лыжных видов спорта Лихтенштейна.
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