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"Балерины и медведь на Таймс-сквер": россияне устроили флешмоб перед ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
16:44 11.06.2026 (обновлено: 19:09 11.06.2026)
"Балерины и медведь на Таймс-сквер": россияне устроили флешмоб перед ЧМ

"Акрон" устроил флешмоб на площади Таймс-сквер в поддержку Беншимола перед ЧМ

© Фото : Соцсети командыФлешмоб "Акрона" на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку нападающего сборной Кабо-Верде Жилсона Беншимола Тавариша перед ЧМ-2026
Флешмоб Акрона на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку нападающего сборной Кабо-Верде Жилсона Беншимола Тавариша перед ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Соцсети команды
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тольяттинский «Акрон» организовал флешмоб на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку футболиста Жилсона Беншимола Тавариша.
  • Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
  • Сборная Кабо-Верде впервые участвует в финальной части чемпионата мира и сыграет в группе H со сборными Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" организовал флешмоб на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку своего нападающего Жилсона Беншимола Тавариша, который в составе сборной Кабо-Верде выступит на чемпионате мира по футболу.
"Акрон" выкупил наружную рекламу на главной площади Нью-Йорка, где собрались тольяттинские болельщики. На билбордах было написано по-русски "Наш Тавариш здесь". 50 болельщиков хором исполнили песню Татьяны Куртуковой "Матушка-земля", а артисты балета станцевали вместе с футболистами.
ЧМ по футболу 2026
11 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Мексика
2 : 0
ЮАР
09‎’‎ • Хулиан Киньонес
(Эрик Лира)
67‎’‎ • Рауль Хименес
(Роберто Альварадо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Сборная Кабо-Верде, которая впервые участвует в финальной части турнира, сыграет в группе H со сборными Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.
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