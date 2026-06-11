Флешмоб "Акрона" на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку нападающего сборной Кабо-Верде Жилсона Беншимола Тавариша перед ЧМ-2026

© Фото : Соцсети команды Флешмоб "Акрона" на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку нападающего сборной Кабо-Верде Жилсона Беншимола Тавариша перед ЧМ-2026

"Балерины и медведь на Таймс-сквер": россияне устроили флешмоб перед ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Тольяттинский «Акрон» организовал флешмоб на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку футболиста Жилсона Беншимола Тавариша.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики.

Сборная Кабо-Верде впервые участвует в финальной части чемпионата мира и сыграет в группе H со сборными Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Тольяттинский "Акрон" организовал флешмоб на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в поддержку своего нападающего Жилсона Беншимола Тавариша, который в составе сборной Кабо-Верде выступит на чемпионате мира по футболу.

"Акрон" выкупил наружную рекламу на главной площади Нью-Йорка, где собрались тольяттинские болельщики. На билбордах было написано по-русски "Наш Тавариш здесь". 50 болельщиков хором исполнили песню Татьяны Куртуковой "Матушка-земля", а артисты балета станцевали вместе с футболистами.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

Сборная Кабо-Верде, которая впервые участвует в финальной части турнира, сыграет в группе H со сборными Испании, Уругвая и Саудовской Аравии.