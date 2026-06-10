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Россия призвала Гросси следить за подготовкой докладов по ЗАЭС - РИА Новости, 10.06.2026
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19:41 10.06.2026
Россия призвала Гросси следить за подготовкой докладов по ЗАЭС

Ульянов призвал Гросси тщательно следить за подготовкой докладов по ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси тщательно следить за подготовкой докладов по Запорожской АЭС.
  • Михаил Ульянов заявил о необходимости избегать двусмысленных трактовок и однобоких оценок в докладах.
  • Дипломат указал на предвзятую подачу материала, обесценивающую признание участившихся атак на ЗАЭС и Энергодар.
ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Россия призвала генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси тщательно следить за подготовкой докладов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) для недопущения двусмысленных трактовок, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"Призываем гендиректора МАГАТЭ тщательно отслеживать процесс подготовки докладов и информационных сводок, чтобы не допускать двусмысленных трактовок и однобоких оценок. Подтвердим: любой международный чиновник вне зависимости от ранга обязан обеспечивать в своей деятельности беспристрастность и не поддаваться искушению ретушировать факты в угоду политической конъюнктуре", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
Ульянов указал на то, что даже вынужденное признание участившихся атак на ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар обесцениваются "заведомо предвзятой подачей материала".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
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РоссияВенаЭнергодарМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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