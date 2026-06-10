Россия призвала Гросси следить за подготовкой докладов по ЗАЭС

ВЕНА, 10 июн - РИА Новости. Россия призвала генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси тщательно следить за подготовкой докладов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) для недопущения двусмысленных трактовок, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.