ВВС США запросили два с лишним миллиарда долларов на проектирование и создание новых самолетов Судного дня, или, как еще называют их американцы, "летающих Пентагонов ".

Особенность этой летающей крепости в том, что она полностью защищена от ядерного и других излучений и с дозаправкой в воздухе способна лететь очень долго — вплоть до нескольких суток. В таком самолете возили туда-сюда Джорджа Буша 11 сентября 2001 года, что придало трагичному дню комический оттенок — слишком уж эксцентричной личностью был тогдашний президент США: то крендельком подавится, то с велосипеда упадет.

В общем, несмотря на грозное название, публика привыкла воспринимать Boeing Е4В Nightwatch и его кузена Boeing Е-6В Mercury несерьезно. Вот вторгнутся инопланетяне, тогда президента посадят в самолет Судного дня Nightwatch — и он оттуда всех спасет.

Но на самом деле "летающий Пентагон" отнюдь не про оборону, он — про нападение. Это хорошо защищенный и удобный командный штаб, идеально подходящий для того, чтобы планировать и осуществлять масштабные военные операции в прямом, так сказать, эфире.

Совершенно не случайно в марте 2026 года воздушное пространство Европы рассекал Е6-В Mercury. Этот тип самолета Судного дня является воздушным узлом ядерной связи США и поддерживает связь с атомными подлодками класса "Огайо". Именно тогда шла активная фаза американо-израильской агрессии против Ирана , в ходе которой руководство США обещало стереть с лица Земли целую цивилизацию.

Mercury очень пожилой самолет, ему больше 30 лет. А вот Nightwatch совсем старичок — ему сильно за 50. Как раз на замену четырех самолетов этого типа и создается новый самолет Судного дня. Проектирование закончат в 2031 году, а выпущен он будет ориентировочно в начале 30-х.

В это же время должна полноценно заработать американская система ПРО "Золотой купол". Она тоже позиционируется как сугубо оборонительная. Однако невооруженным глазом видно, что тут американцы пытаются прокрутить тот же трюк, что со своими системами ПРО в Европе, расположенными вблизи российских границ.

Тогда на все озабоченности Москвы нам на голубом глазу рассказывали, что указанные системы будут защищать Европу от Ирана. Сейчас очевидно, что это было враньем. Мало того, пусковые установки позволяют европейцам использовать ударные ракеты, то есть это опять-таки не про оборону, а про нападение.

С "Золотым куполом" примерно та же история. Россия Китай уже высказали свою озабоченность по поводу этой масштабной инициативы. То, что подается миру как оборонительная система США, может элементарно превратиться в наступательный военно-технический комплекс. Как говорится, "легким движением руки брюки превращаются в элегантные шорты." И тогда перед Россией и Китаем встанет угроза моментального обнуления их ядерного потенциала.

Особенно неприятно то, что все масштабные военные инициативы США должны начать работать в начале 2030-х. И первые корабли "Золотого флота" сойдут со стапелей, и "Золотой купол" заработает, и даже самолеты Судного дня к тому времени обновят. К чему они готовятся-то? Учитывая, что ни одной стране в мире абсолютно не выгодно нападать на Штаты.

При этом мы знаем, что европейцы практически открыто пообещали начать агрессию против России в 2030 году. Одновременно мы видим, что американские прокси пытаются давить на Китай, провоцировать его и втягивать в боевые действия.

Может быть, в этом и заключается долгоиграющий план американцев? Дождаться момента, когда противостояние с Европой измотает Москву, а борьба с соседями — Пекин . Тут-то, поднакопив силы и модернизировав свои стратегические наступательные системы, американцы и смогут по нам ударить. Если все пойдет по плану, этот момент истины наступит как раз в начале 2030-х. Это будет последний шанс для США вернуть себе власть над миром.