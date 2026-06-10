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В парламент Венгрии внесли пакет законов о возвращении средств из фондов ЕС - РИА Новости, 10.06.2026
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02:27 10.06.2026
В парламент Венгрии внесли пакет законов о возвращении средств из фондов ЕС

В парламент Венгрии внесли пакет законов о возвращении 16,4 миллиардов евро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПлощадь святого Геллерта в Будапеште
Площадь святого Геллерта в Будапеште - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Площадь святого Геллерта в Будапеште. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парламент Венгрии внесен пакет законов, необходимый для возвращения 16,4 миллиардов евро замороженных средств из фондов ЕС.
  • Законы направлены на восстановление верховенства права, борьбу с коррупцией, повышение прозрачности венгерской общественной жизни и восстановление автономии университетов.
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. В парламент Венгрии внесен большой пакет законов, прежде всего о восстановлении верховенства права, принятие которых необходимо для возвращения 16,4 миллиардов евро замороженных средств из фондов ЕС, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Мы внесли парламент Венгрии исторический пакет законов. Венгры и венгерские компании наконец смогут получить причитающиеся им миллиарды ЕС", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
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По его словам, законы направлены главным образом на восстановление верховенства права, борьбу с коррупцией, повышение транспарентности венгерской общественной жизни, а также восстановление автономии университетов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце мая заявила, что Венгрия получит 14,2 миллиарда евро из замороженных средств из фондов ЕС, еще 2,2 миллиарда могут быть разблокированы позднее при соблюдении условий.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".
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