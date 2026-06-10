В парламент Венгрии внесли пакет законов о возвращении средств из фондов ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ В парламент Венгрии внесен пакет законов, необходимый для возвращения 16,4 миллиардов евро замороженных средств из фондов ЕС.

Законы направлены на восстановление верховенства права, борьбу с коррупцией, повышение прозрачности венгерской общественной жизни и восстановление автономии университетов.

БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. В парламент Венгрии внесен большой пакет законов, прежде всего о восстановлении верховенства права, принятие которых необходимо для возвращения 16,4 миллиардов евро замороженных средств из фондов ЕС, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Мы внесли парламент Венгрии исторический пакет законов. Венгры и венгерские компании наконец смогут получить причитающиеся им миллиарды ЕС ", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

По его словам, законы направлены главным образом на восстановление верховенства права, борьбу с коррупцией, повышение транспарентности венгерской общественной жизни, а также восстановление автономии университетов.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".