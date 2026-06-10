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Попов заявил, что России нужен центр водных видов спорта - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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17:03 10.06.2026 (обновлено: 17:25 10.06.2026)
Попов заявил, что России нужен центр водных видов спорта

Попов: для крупных международных турниров нужен центр водных видов спорта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧетырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Попов заявил, что для проведения крупных международных турниров в стране необходим специализированный центр водных видов спорта.
  • Дмитрий Мазепин готов профинансировать строительство нового дворца водных видов спорта в Москве из личных средств.
  • World Aquatics сняла ограничения со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов заявил РИА Новости, что для проведения крупных международных турниров в стране необходим специализированный центр водных видов спорта.
Ранее глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что готов профинансировать строительство нового дворца водных видов спорта из личных средств, однако сооружение должно быть построено в Москве.
"Сто процентов нужен "дом" для водных видов, потому что чем больше мы будем принимать у себя международных стартов, тем лучше для спорта в нашей стране. Это популяризация, пропаганда спорта. Бесплатная пропаганда. Соревнования такого уровня - люди смотрят, люди получают удовольствие. А если это еще будет подкреплено победами, то вообще…", - сказал Попов.
В апреле бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о снятии ограничений со взрослых спортсменов, имеющих российское и белорусское спортивное гражданство.
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