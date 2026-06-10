ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 285 военнослужащих, сообщает Минобороны России.