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ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 10.06.2026
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12:23 10.06.2026 (обновлено: 12:37 10.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 285 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю.
  • Противник потерял более 285 военнослужащих и технику в ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 285 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ - ред.) и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое, и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 285 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и реактивная система залпового огня "СР-30" производства Аргентины", - добавили в Минобороны.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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