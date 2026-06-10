Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 455 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей", - добавили в Минобороны.