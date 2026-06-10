Кирьяков объяснил, почему важны победы сборной России по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России проиграла команде Египта (0:1) в гостевом матче, а затем победила команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0) в домашних матчах.
- Товарищеские матчи важны для сборной России, так как победы в них приносят очки в рейтинге ФИФА и помогают оставаться в числе 40 лучших команд.
- Экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков заявил, что сборная должна продолжать проводить товарищеские матчи и надеяться на возвращение на мировую арену.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Победы сборной России в товарищеских матчах необходимы для того, чтобы напоминать о себе и сохранять место в числе 40 лучших команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявил РИА Новости экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков.
Россияне в трех последних контрольных матчах в гостях проиграли участнице чемпионата мира-2026 сборной Египта (0:1), а затем дома победили команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). Команда Валерия Карпина в рейтинге ФИФА находится на 36-м месте.
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
07’ • Мингиян Бевеев
16’ • Александр Сильянов
60’ • Алексей Батраков
"Сборную Тринидада и Тобаго нельзя отнести к серьезным соперникам, и мы вчера должны были их спокойно обыгрывать. Но для нас сейчас товарищеские матчи сродни официальным и наши игроки были более мотивированными. Видно, что у ребят горели глаза, и перед уходом в отпуск они хотели поднять себе настроение. Они хотели сыграть в хороший футбол, и отчасти у них это получилось. И уже после первого тайма все стало ясно (россияне выиграли его со счетом 2:0 - прим. ред.)", - сказал Кирьяков.
"Выиграли и хорошо, все нормально, идем дальше. Но для нас все равно эти товарищеские матчи важны в любом случае. Потому что победы и приносят нам очки в рейтинге, чтобы мы держались в топ-40, и показывают, что мы есть, что мы играем и хотим вернуться на мировую арену. Мы живем в таких реалиях, и нам нельзя опускать ни голову, ни руки. Мы должны работать, наша сборная должна проводить товарищеские матчи и надеяться, что через сезон у нас будут шансы вернуться", - отметил собеседник агентства.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.