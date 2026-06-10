Рейтинг@Mail.ru
Кирьяков объяснил, почему важны победы сборной России по футболу - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:45 10.06.2026 (обновлено: 13:46 10.06.2026)
Кирьяков объяснил, почему важны победы сборной России по футболу

РИА Новости: победы в товарищеских матчах нужны для рейтинга, заявил Кирьяков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСергей Кирьяков
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сергей Кирьяков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России проиграла команде Египта (0:1) в гостевом матче, а затем победила команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0) в домашних матчах.
  • Товарищеские матчи важны для сборной России, так как победы в них приносят очки в рейтинге ФИФА и помогают оставаться в числе 40 лучших команд.
  • Экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков заявил, что сборная должна продолжать проводить товарищеские матчи и надеяться на возвращение на мировую арену.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Победы сборной России в товарищеских матчах необходимы для того, чтобы напоминать о себе и сохранять место в числе 40 лучших команд в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заявил РИА Новости экс-форвард национальной команды Сергей Кирьяков.
Россияне в трех последних контрольных матчах в гостях проиграли участнице чемпионата мира-2026 сборной Египта (0:1), а затем дома победили команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0). Команда Валерия Карпина в рейтинге ФИФА находится на 36-м месте.
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Тринидад и Тобаго
07‎’‎ • Мингиян Бевеев
16‎’‎ • Александр Сильянов
(Иван Сергеев)
60‎’‎ • Алексей Батраков
(Лечи Садулаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сборную Тринидада и Тобаго нельзя отнести к серьезным соперникам, и мы вчера должны были их спокойно обыгрывать. Но для нас сейчас товарищеские матчи сродни официальным и наши игроки были более мотивированными. Видно, что у ребят горели глаза, и перед уходом в отпуск они хотели поднять себе настроение. Они хотели сыграть в хороший футбол, и отчасти у них это получилось. И уже после первого тайма все стало ясно (россияне выиграли его со счетом 2:0 - прим. ред.)", - сказал Кирьяков.
"Выиграли и хорошо, все нормально, идем дальше. Но для нас все равно эти товарищеские матчи важны в любом случае. Потому что победы и приносят нам очки в рейтинге, чтобы мы держались в топ-40, и показывают, что мы есть, что мы играем и хотим вернуться на мировую арену. Мы живем в таких реалиях, и нам нельзя опускать ни голову, ни руки. Мы должны работать, наша сборная должна проводить товарищеские матчи и надеяться, что через сезон у нас будут шансы вернуться", - отметил собеседник агентства.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
Футбол. Товарищеский матч. - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Могли забить семь": Карпин остался доволен игрой сборной
9 июня, 23:05
 
ФутболСпортРоссияТринидадТобагоСергей КирьяковВалерий КарпинМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Буркина-Фасо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    11.06 15:30
    А. БубликН. Кирьос
    Я. ПольР. Сеггерман
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    76
    102
  • Волейбол
    Завершен
    Сербия
    Аргентина
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Нигерия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Коста-Рика
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала