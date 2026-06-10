Кирьяков объяснил, почему важны победы сборной России по футболу

"Выиграли и хорошо, все нормально, идем дальше. Но для нас все равно эти товарищеские матчи важны в любом случае. Потому что победы и приносят нам очки в рейтинге, чтобы мы держались в топ-40, и показывают, что мы есть, что мы играем и хотим вернуться на мировую арену. Мы живем в таких реалиях, и нам нельзя опускать ни голову, ни руки. Мы должны работать, наша сборная должна проводить товарищеские матчи и надеяться, что через сезон у нас будут шансы вернуться", - отметил собеседник агентства.