Постпред в Вене допустил рост цен на рыбу в ЕС из-за санкций

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возможный запрет на импорт российской рыбной продукции, который может ввести Евросоюз, вероятнее всего, приведет к росту цен на рыбу в самом ЕС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.