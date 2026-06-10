Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном введении полного запрета на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.
- Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что запрет на импорт российской рыбной продукции приведет к росту цен на рыбу в ЕС.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возможный запрет на импорт российской рыбной продукции, который может ввести Евросоюз, вероятнее всего, приведет к росту цен на рыбу в самом ЕС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.