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Постпред в Вене допустил рост цен на рыбу в ЕС из-за санкций - РИА Новости, 10.06.2026
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00:14 10.06.2026
Постпред в Вене допустил рост цен на рыбу в ЕС из-за санкций

Постпред Ульянов: запрет на импорт рыбы из России приведет к росту цен в ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном введении полного запрета на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что запрет на импорт российской рыбной продукции приведет к росту цен на рыбу в ЕС.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Возможный запрет на импорт российской рыбной продукции, который может ввести Евросоюз, вероятнее всего, приведет к росту цен на рыбу в самом ЕС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
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"Вероятнее всего, они (санкции - ред.) лишь приведут к росту цен на рыбу в ЕС", - пишет Ульянов на своей странице в соцсети Х, комментируя публикацию другого пользователя о возможном введении санкций ЕС против рыбы из РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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