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У двукратного олимпийского чемпиона борца Садулаева родился сын - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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У двукратного олимпийского чемпиона борца Садулаева родился сын

У олимпийского чемпиона по вольной борьбе Садулаева родился сын

© Соцсети борцаАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети борца
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева родился сын.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У двукратного олимпийского чемпиона борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева родился сын, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тиграна Аваняна.
"В семье капитана сборной России по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева радостное событие - рождение сына. Искренние поздравления! Пусть юный танк растет таким же сильным, как папа", - говорится в сообщении.
Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и Европы, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио.
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