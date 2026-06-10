У двукратного олимпийского чемпиона борца Садулаева родился сын

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева родился сын.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. У двукратного олимпийского чемпиона борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева родился сын, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тиграна Аваняна.
"В семье капитана сборной России по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева радостное событие - рождение сына. Искренние поздравления! Пусть юный танк растет таким же сильным, как папа", - говорится в сообщении.
Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и Европы, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2020 года в Токио.
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26 апреля, 16:45