Краткий пересказ от РИА ИИ
- После 21 пакета санкций экономика России сохранила способность поддерживать военные усилия.
- Европейские предприятия потеряли рынки и конкурентоспособность, а граждане ЕС страдают от роста инфляции и возможной рецессии.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Евросоюзе не хотят осознавать бесперспективность санкций против России, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Остается фундаментальный вопрос, который, похоже, никто в Брюсселе не хочет задавать. После двадцать одного пакета санкций экономика России нисколько не ослабла в своей способности поддерживать военные усилия. Более того, Москва перенаправила свой экспорт на другие рынки, нашла новые финансовые каналы и продолжает получать доход от сырья. Однако реальную цену платят европейские предприятия, потерявшие исторические рынки и конкурентоспособность, и граждане ЕС, которые вынужденные терпеть увеличение счетов, стремительный рост инфляции и ползущую рецессию", — говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что Европа продолжает заниматься мазохизмом и повторять одно и то же в надежде, что очередная жесткая мера на этот раз сработает.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций предлагается заморозить механизм пересмотра потолка цен на нефть из России. Сейчас он составляет 44,1 доллара за баррель.
Москва не раз заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.