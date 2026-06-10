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Российские саночники смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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13:19 10.06.2026 (обновлено: 13:20 10.06.2026)
Российские саночники смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе

Российские саночники могут участвовать в соревнованиях FIL в нейтральном статусе

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкНаталья Родионова
Наталья Родионова - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские саночники могут выступать на соревнованиях Международной федерации санного спорта (FIL) в нейтральном статусе.
  • Вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям не рассматривался на конгрессе FIL в Берхтесгадене из-за отсутствия официальных рекомендаций от МОК.
  • Для участия в соревнованиях FIL российским саночникам нужно будет снова пройти детальную проверку кандидатов.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские саночники имеют право выступать на соревнованиях Международной федерации санного спорта (FIL) в нейтральном статусе, сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
С 8 по 9 июня в немецком Берхтесгадене состоялся конгресс FIL. Вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям не рассматривался в связи с тем, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в мае не дал официальных рекомендаций. Отмечается, что после получения рекомендаций FIL проведет внеочередной конгресс для решения данного вопроса.
"В ответ на мой вопрос об участии в соревнованиях FIL юниоров, о полноценном допуске которых с флагом и гимном были даны рекомендации на саммите МОК, президент Фогелис уточнил, что FIL может принять решение только после официальных рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета", - приводит слова Гарт сайт ФССР.
"Тем не менее в связи с тем, что Федерация санного спорта России выиграла суд в 2025 году по допуску спортсменов, наши саночники могут участвовать в соревнованиях FIL в нейтральном статусе. Для этого нужно будет снова пройти детальную проверку кандидатов", - уточнила она.
FIL в июне 2025 года приняла решение о продлении недопуска российских атлетов к турнирам, в том числе на квалификационный период к Олимпиаде. 31 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным недопуск российских саночников до международных соревнований со стороны FIL. При этом CAS отклонил совместное ходатайство ФССР и российских саночников Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой о немедленном допуске к турнирам. Поздне до отбора на Олимпиаду 2026 года были допущены шесть российских саночников. Дарья Олесик и Павел Репилов выступили на Играх.
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СпортСанный спортРоссияНаталия ГартПавел РепиловМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация санного спорта (FIL)
 
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