Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 580 учебных программ разработаны в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.