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Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах - РИА Новости, 10.06.2026
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02:31 10.06.2026
Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах

Чернышенко: в России разработали около 580 учебных программ для вузов

© Фото : Газпром-медиа ХолдингДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Газпром-медиа Холдинг
Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России разработано около 580 учебных программ в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования.
  • Пилотный проект будет расширен до 17 вузов и продлится до 2030 года.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 580 учебных программ разработаны в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С предстоящего учебного года по решению президента "пилот" расширится до 17 вузов - медицинские, педагогические, инженерные - и продлится до 2030 года. Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тысяч студентов", - сказал Чернышенко.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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