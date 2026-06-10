Чернышенко рассказал о новых учебных программах в вузах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России разработано около 580 учебных программ в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования.
- Пилотный проект будет расширен до 17 вузов и продлится до 2030 года.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 580 учебных программ разработаны в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С предстоящего учебного года по решению президента "пилот" расширится до 17 вузов - медицинские, педагогические, инженерные - и продлится до 2030 года. Уже готовы порядка 580 программ, по ним будут учиться более 70 тысяч студентов", - сказал Чернышенко.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.