В России разблокировали Roblox

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские игроки вновь получили доступ к Roblox.

Как сообщили в Минцифры, компания — владелец сервиса выполнила требования закона по обеспечению безопасности пользователей.

Как уточняется, корпорация обязалась бороться с распространением на платформе противоправного контента.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Платформа Roblox выполнила все требования для возобновления работы на территории России, сообщило Минцифры.

"Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен", — рассказали там.

Накануне в ведомстве заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения закона. Совместно с Роскомнадзором там обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе.

РКН связывал ее блокировку в декабре прошлого года с массовым распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ*.

Как подчеркнули в Министерстве цифрового развития, иностранная корпорация обязалась бороться с тиражированием подобного контента в ее сервисе. Также уточняется, что там реализовали целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустив механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.