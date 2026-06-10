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В России разблокировали Roblox - РИА Новости, 10.06.2026
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18:38 10.06.2026 (обновлено: 19:16 10.06.2026)
В России разблокировали Roblox

Игровая платформа Roblox начала соблюдать закон и стала вновь доступна в России

© AP Photo / Dita AlangkaraИгра Roblox на телефоне
Игра Roblox на телефоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Dita Alangkara
Игра Roblox на телефоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские игроки вновь получили доступ к Roblox.
  • Как сообщили в Минцифры, компания — владелец сервиса выполнила требования закона по обеспечению безопасности пользователей.
  • Как уточняется, корпорация обязалась бороться с распространением на платформе противоправного контента.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Платформа Roblox выполнила все требования для возобновления работы на территории России, сообщило Минцифры.
"Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен", — рассказали там.
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Накануне в ведомстве заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения закона. Совместно с Роскомнадзором там обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе.
РКН связывал ее блокировку в декабре прошлого года с массовым распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ*.
Как подчеркнули в Министерстве цифрового развития, иностранная корпорация обязалась бороться с тиражированием подобного контента в ее сервисе. Также уточняется, что там реализовали целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустив механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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