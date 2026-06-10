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Определены сроки начала ремонта газопровода в Дагестане после пожара - РИА Новости, 10.06.2026
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06:03 10.06.2026
Определены сроки начала ремонта газопровода в Дагестане после пожара

Ремонтные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнутся в среду утром

© Кадр видео из соцсетейПожар на магистральном газопроводе в Дагестане
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнутся в среду утром.
  • По предварительным оценкам, они могут занять до трех суток.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок-Казимагомед начнутся в среду утром, сообщило правительство Республики Дагестан.
"Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на завтра, с наступлением светлого времени суток", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что, по предварительным оценкам, аварийно-восстановительные работы могут занять до трех суток. Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации. Временно перебои с подачей газа испытывают часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов.
Во вторник вечером ГУ МЧС по региону сообщило о трех взрывах между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.
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