Определены сроки начала ремонта газопровода в Дагестане после пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнутся в среду утром.
- По предварительным оценкам, они могут занять до трех суток.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе Моздок-Казимагомед начнутся в среду утром, сообщило правительство Республики Дагестан.
"Начало аварийно-восстановительных работ запланировано на завтра, с наступлением светлого времени суток", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что, по предварительным оценкам, аварийно-восстановительные работы могут занять до трех суток. Сотрудники МВД провели подворовые обходы и проинформировали жителей о текущей ситуации. Временно перебои с подачей газа испытывают часть жителей Кизилюрта, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов.
Во вторник вечером ГУ МЧС по региону сообщило о трех взрывах между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. Пожар был полностью ликвидирован, жертв и пострадавших нет.