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Путин подписал закон о штрафах для гостиниц за нарушение учета мигрантов - РИА Новости, 10.06.2026
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17:05 10.06.2026
Путин подписал закон о штрафах для гостиниц за нарушение учета мигрантов

Путин подписал закон о штрафах для гостиниц за нарушение сроков учета мигрантов

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал закон об административной ответственности гостиниц за нарушение сроков представления уведомлений о прибытии и убытии иностранцев.
  • За нарушение срока представления уведомления о прибытии или убытии иностранного гражданина установлен штраф от 80 до 100 тысяч рублей за первичное нарушение и от 160 до 200 тысяч рублей за повторное нарушение, при нарушении более чем на один рабочий день — от 400 до 500 тысяч рублей.
  • За нарушение срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина России предусмотрены штрафы от 20 до 30 тысяч рублей за первичное нарушение сроком не более чем на одни сутки и от 250 до 750 тысяч рублей за нарушение более чем на одни сутки, для Москвы и Санкт-Петербурга установлены повышенные штрафы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности гостиниц и других мест размещения за нарушение сроков представления уведомлений о прибытии и убытии иностранцев, а также данных о регистрации граждан РФ по месту пребывания.
Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Документ дополняется статьей, предусматривающей ответственность за нарушение установленного срока представления уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и (или) уведомления об убытии.
За нарушение срока не более чем на один рабочий день установлен штраф от 80 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение - от 160 до 200 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на один рабочий день - от 400 до 500 тысяч рублей. Согласно документу, в случае нарушения в отношении двух и более иностранных граждан и (или) лиц без гражданства ответственность наступает по каждому из них.
Кроме того, закон дополняется статьей, устанавливающей ответственность за нарушение установленного срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания.
За нарушение срока не более чем на одни сутки предусмотрено предупреждение или штраф от 20 до 30 тысяч рублей, за повторное - штраф от 40 до 60 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на одни сутки - штраф от 250 до 750 тысяч рублей.
Для Москвы и Санкт-Петербурга установлены повышенные штрафы: за первичное нарушение - предупреждение или штраф от 25 до 40 тысяч рублей, за повторное - штраф от 50 до 70 тысяч рублей, за нарушение срока более чем на одни сутки - штраф от 300 до 800 тысяч рублей.
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут административную ответственность как ими являющиеся.
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