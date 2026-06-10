Путин потребовал защитить места отдыха детей на летних каникулах

Владимир Путин во время совещания с правительством по видеосвязи

Владимир Путин во время совещания с правительством по видеосвязи

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летнего отдыха.

Президент пообещал, что власти продолжат модернизировать инфраструктуру детского отдыха за счет бюджетных средств.

Он также предложил правительству обсудить меры поддержки семей с детьми.

Глава государства подчеркнул, что дополнительную помощь они должны получать оперативно.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летних каникул.

"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", — напомнил он.

Глава государства поручил силовым ведомствам усилить антитеррористическую безопасность не только в образовательной сфере, но и в социальной системе, а также инфраструктуре в целом.

Вкладывать средства в масштабную модернизацию инфраструктуры детского отдыха президент призвал в том числе представителей бизнеса. Тем временем за счет бюджетных средств уже отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха.

"Речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых. Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного, полезного досуга", — пояснил Путин

Таким образом, свыше 5,75 миллиона детей смогут провести лето в санатории или лагере.

Кроме того, президент предложил обсудить помощь семьям с детьми.

"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства", — отметил он.