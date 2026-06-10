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Путин потребовал защитить места отдыха детей на летних каникулах - РИА Новости, 10.06.2026
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15:54 10.06.2026 (обновлено: 17:50 10.06.2026)
Путин потребовал защитить места отдыха детей на летних каникулах

Путин поручил спецслужбам усилить безопасность в образовательной системе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время совещания с правительством по видеосвязи
Владимир Путин во время совещания с правительством по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время совещания с правительством по видеосвязи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летнего отдыха.
  • Президент пообещал, что власти продолжат модернизировать инфраструктуру детского отдыха за счет бюджетных средств.
  • Он также предложил правительству обсудить меры поддержки семей с детьми.
  • Глава государства подчеркнул, что дополнительную помощь они должны получать оперативно.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летних каникул.
"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", — напомнил он.
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Глава государства поручил силовым ведомствам усилить антитеррористическую безопасность не только в образовательной сфере, но и в социальной системе, а также инфраструктуре в целом.
Вкладывать средства в масштабную модернизацию инфраструктуры детского отдыха президент призвал в том числе представителей бизнеса. Тем временем за счет бюджетных средств уже отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха.
"Речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых. Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного, полезного досуга", — пояснил Путин.
Таким образом, свыше 5,75 миллиона детей смогут провести лето в санатории или лагере.
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Кроме того, президент предложил обсудить помощь семьям с детьми.
"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства", — отметил он.
Власти не только строго выполняют все взятые социальные обязательства, но и вводят новые меры поддержки, подчеркнул Путин. Так, для работающих родителей с невысоким доходом на члена семьи, которые воспитывают двух и более детей, подоходный налог фактически снижается до шести процентов. Россиян же о положенных льготах нужно широко информировать, подытожил глава государства.
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