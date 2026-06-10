Путин потребовал защитить места отдыха детей на летних каникулах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летнего отдыха.
- Президент пообещал, что власти продолжат модернизировать инфраструктуру детского отдыха за счет бюджетных средств.
- Он также предложил правительству обсудить меры поддержки семей с детьми.
- Глава государства подчеркнул, что дополнительную помощь они должны получать оперативно.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с правительством поручил спецслужбам защитить места отдыха детей в период летних каникул.
"Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа", — напомнил он.
Глава государства поручил силовым ведомствам усилить антитеррористическую безопасность не только в образовательной сфере, но и в социальной системе, а также инфраструктуре в целом.
Вкладывать средства в масштабную модернизацию инфраструктуры детского отдыха президент призвал в том числе представителей бизнеса. Тем временем за счет бюджетных средств уже отремонтировано 136 и возведено 336 новых объектов детского отдыха.
"Речь о жилых корпусах, спортивных стадионах и залах, пространствах для творчества и просветительских инициатив, о медицинских кабинетах и столовых. Благодаря этой работе создано 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного, полезного досуга", — пояснил Путин.
Таким образом, свыше 5,75 миллиона детей смогут провести лето в санатории или лагере.
Кроме того, президент предложил обсудить помощь семьям с детьми.
"Важно, чтобы семьи удобно и быстро могли получить дополнительную поддержку от государства", — отметил он.
Власти не только строго выполняют все взятые социальные обязательства, но и вводят новые меры поддержки, подчеркнул Путин. Так, для работающих родителей с невысоким доходом на члена семьи, которые воспитывают двух и более детей, подоходный налог фактически снижается до шести процентов. Россиян же о положенных льготах нужно широко информировать, подытожил глава государства.