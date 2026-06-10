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Президент ФФККР отсутствует в первый день конгресса ISU - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Фигурное катание
 
11:28 10.06.2026 (обновлено: 12:01 10.06.2026)
Президент ФФККР отсутствует в первый день конгресса ISU

Президент ФФККР Сихарулидзе отсутствует в первый день конгресса ISU

© РИА Новости / Павел БедняковАнтон Сихарулидзе
Антон Сихарулидзе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Антон Сихарулидзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствует в первый день работы конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).
  • В число делегатов от ФФККР, помимо Сихарулидзе, входят Александр Коган, Сергей Свиридов и Алла Шеховцова.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе отсутствует в первый день работы конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который стартовал в среду на Тенерифе.
Сихарулидзе включен в число делегатов от ФФККР. Помимо него, в делегации значатся Александр Коган, Сергей Свиридов и Алла Шеховцова. Причины отсутствия президента ФФККР на данный момент неизвестны.
Конгресс проходит с 10 по 12 июня, в ходе него будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета. Ранее источник РИА Новости сообщил, что новый состав совета примет решение по допуску России и Белоруссии на предстоящий сезон 13-14 июня.
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Фигурное катаниеСпортАнтон СихарулидзеАлександр КоганФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
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