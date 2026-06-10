Президент ФФККР отсутствует в первый день конгресса ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствует в первый день работы конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).
- В число делегатов от ФФККР, помимо Сихарулидзе, входят Александр Коган, Сергей Свиридов и Алла Шеховцова.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе отсутствует в первый день работы конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), который стартовал в среду на Тенерифе.
Сихарулидзе включен в число делегатов от ФФККР. Помимо него, в делегации значатся Александр Коган, Сергей Свиридов и Алла Шеховцова. Причины отсутствия президента ФФККР на данный момент неизвестны.
Конгресс проходит с 10 по 12 июня, в ходе него будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета. Ранее источник РИА Новости сообщил, что новый состав совета примет решение по допуску России и Белоруссии на предстоящий сезон 13-14 июня.