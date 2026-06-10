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Изменен график еще двух поездов "Таврия" из Крыма - РИА Новости, 10.06.2026
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21:22 10.06.2026
Изменен график еще двух поездов "Таврия" из Крыма

"Гранд Сервис Экспресс" предупредил об изменениях в графике еще двух поездов

© РИА Новости / Георгий ЗимаревПоезд "Таврия"
Поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Поезд "Таврия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • График движения двух пассажирских поездов «Таврия» скорректирован: составы отправятся не со своих начальных станций, а из Керчи и на несколько часов позже расписания.
  • Поезд № 174 Евпатория — Москва начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 4:15 утра, а поезд № 98 Симферополь — Москва — в 7:40 утра того же дня.
  • Пассажиры могут добраться до станции Керчь Южная на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. График еще двух пассажирских поездов "Таврия" отправлением в среду скорректирован, составы отправятся не со своих начальных станций, а из Керчи и на несколько часов позже расписания, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
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"Поезд № 174 Евпатория - Москва, который должен был отправиться из Евпатории сегодня, 10 июня, начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 4.15 утра... Поезд № 98 Симферополь - Москва, который должен был отправиться сегодня в ночь из Симферополя, начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 7.40 утра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пассажиры поездов могут добраться до станции Керчь Южная на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.
Время отправления специального автобуса от Евпатории до Керчи: из Евпатории в 21.45, из Саки в 22.15, из Джанкоя в 23.40, из Владиславовки в 01.00, из Семи Колодезей в 02.00, из Багерово в 02.40.
Добавляется, что время отправления автобуса от Симферополя до Керчи: из Симферополя в 01.00, из Владиславовки в 04.40, из Семи Колодезей в 05.30.
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"Посадка в автобусы производится на привокзальной площади или возле станции. Просим прибывать к местам отправления автобуса заблаговременно", - заключили в ГСЭ.
Ранее сообщалось, что поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург сегодня, 10 июня, начнет маршрут со станции Керчь Южная. Помимо этого, поезд №026 Минеральные Воды - Симферополь оправится с начальной станции в Минеральных Водах на восемь часов позже расписания, а поезд №179 Санкт-Петербург - Евпатория оправится с начальной станции в Санкт-Петербурге на пять часов позже графика.
Как сообщал перевозчик в среду, расписание некоторых поездов в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России временно корректируется в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым.
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ЕвпаторияСимферопольКерчьГранд Сервис Экспресс
 
 
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