Изменен график еще двух поездов "Таврия" из Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ График движения двух пассажирских поездов «Таврия» скорректирован: составы отправятся не со своих начальных станций, а из Керчи и на несколько часов позже расписания.

Поезд № 174 Евпатория — Москва начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 4:15 утра, а поезд № 98 Симферополь — Москва — в 7:40 утра того же дня.

Пассажиры могут добраться до станции Керчь Южная на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. График еще двух пассажирских поездов "Таврия" отправлением в среду скорректирован, составы отправятся не со своих начальных станций, а из Керчи и на несколько часов позже расписания, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

« "Поезд № 174 Евпатория Москва , который должен был отправиться из Евпатории сегодня, 10 июня, начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 4.15 утра... Поезд № 98 Симферополь - Москва, который должен был отправиться сегодня в ночь из Симферополя, начнет маршрут со станции Керчь Южная 11 июня в 7.40 утра", - говорится в сообщении

Отмечается, что пассажиры поездов могут добраться до станции Керчь Южная на специальном автобусе и совершить пересадку в поезд по своим билетам.

Время отправления специального автобуса от Евпатории до Керчи : из Евпатории в 21.45, из Саки в 22.15, из Джанкоя в 23.40, из Владиславовки в 01.00, из Семи Колодезей в 02.00, из Багерово в 02.40.

Добавляется, что время отправления автобуса от Симферополя до Керчи: из Симферополя в 01.00, из Владиславовки в 04.40, из Семи Колодезей в 05.30.

« "Посадка в автобусы производится на привокзальной площади или возле станции. Просим прибывать к местам отправления автобуса заблаговременно", - заключили в ГСЭ.

Ранее сообщалось, что поезд №008 Севастополь Санкт-Петербург сегодня, 10 июня, начнет маршрут со станции Керчь Южная. Помимо этого, поезд №026 Минеральные Воды - Симферополь оправится с начальной станции в Минеральных Водах на восемь часов позже расписания, а поезд №179 Санкт-Петербург - Евпатория оправится с начальной станции в Санкт-Петербурге на пять часов позже графика.