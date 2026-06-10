Корнев с рекордом страны выиграл заплыв на 50 м баттерфляем

КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Егор Корнев установил рекорд России в плавании на 50 метров баттерфляем на чемпионате страны, который проходит в Казани.

Корневу 22 года, он становился победителем и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом мира на короткой воде в эстафетах.