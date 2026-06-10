Дзюба и Кокорин могут быть востребованы в РПЛ, считает Писарев

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил РИА Новости, что опыт экс-нападающих национальной команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина будет востребован среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), футболисты могут принести командам пользу.

Также специалист высказался о том, могут ли опытные нападающие быть полезны ведущим клубам РПЛ в качестве игроков ротации. "Вы представляете себе Дзюбу в ротации? Я - с трудом", - отметил он.