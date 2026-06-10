Рейтинг@Mail.ru
Дзюба и Кокорин могут быть востребованы в РПЛ, считает Писарев - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:18 10.06.2026 (обновлено: 18:32 10.06.2026)
Дзюба и Кокорин могут быть востребованы в РПЛ, считает Писарев

Писарев: опыт Дзюбы и Кокорина будет востребован среди клубов РПЛ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНиколай Писарев
Николай Писарев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Николай Писарев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Писарев заявил, что опыт экс-нападающих национальной команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина будет востребован среди клубов Российской премьер-лиги.
  • По итогам сезона-2025/26 Дзюба и Кокорин стали свободными агентами.
  • Писарев выразил сомнения в возможности представить Дзюбу в ротации ведущих клубов РПЛ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил РИА Новости, что опыт экс-нападающих национальной команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина будет востребован среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), футболисты могут принести командам пользу.
По итогам сезона-2025/26 37-летний Дзюба и 35-летний Кокорин стали свободными агентами. Последним клубом первого был тольяттинский "Акрон", второй после четырех лет выступлений покинул кипрский "Арис".
Мингиян Бевеев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Бевеев продлил контракт с "Балтикой"
Вчера, 17:51
"Конечно, (Дзюба и Кокорин пригодятся клубам РПЛ). Не факт, что борющимся за чемпионство, но их опыт точно может быть востребован", - сказал Писарев.
Также специалист высказался о том, могут ли опытные нападающие быть полезны ведущим клубам РПЛ в качестве игроков ротации. "Вы представляете себе Дзюбу в ротации? Я - с трудом", - отметил он.
Кроме того, тренер сборной России поделился мнением о лучших игроках завершившегося сезона в премьер-лиге. "Иностранцы хорошие есть. Тот же Барко мне нравится. Ну и Кордоба. А из россиян - все, кто сегодня находится здесь, на сборе национальной команды. Все без исключения", - заявил собеседник агентства.
Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Рыжиков покинул пост тренера-аналитика "Балтики"
Вчера, 16:48
 
ФутболСпортНиколай ПисаревАртём ДзюбаАлександр КокоринАкрон (Тольятти)АрисРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    11.06 15:30
    А. БубликН. Кирьос
    Я. ПольР. Сеггерман
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    76
    102
  • Волейбол
    Завершен
    Сербия
    Аргентина
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Нигерия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Коста-Рика
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала