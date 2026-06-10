Дзюба и Кокорин могут быть востребованы в РПЛ, считает Писарев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Писарев заявил, что опыт экс-нападающих национальной команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина будет востребован среди клубов Российской премьер-лиги.
- По итогам сезона-2025/26 Дзюба и Кокорин стали свободными агентами.
- Писарев выразил сомнения в возможности представить Дзюбу в ротации ведущих клубов РПЛ.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил РИА Новости, что опыт экс-нападающих национальной команды Артема Дзюбы и Александра Кокорина будет востребован среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), футболисты могут принести командам пользу.
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Также специалист высказался о том, могут ли опытные нападающие быть полезны ведущим клубам РПЛ в качестве игроков ротации. "Вы представляете себе Дзюбу в ротации? Я - с трудом", - отметил он.
Кроме того, тренер сборной России поделился мнением о лучших игроках завершившегося сезона в премьер-лиге. "Иностранцы хорошие есть. Тот же Барко мне нравится. Ну и Кордоба. А из россиян - все, кто сегодня находится здесь, на сборе национальной команды. Все без исключения", - заявил собеседник агентства.
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