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В сборной России посоветовали Захаряну и Чалову вернуться в родную страну - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
17:49 10.06.2026
В сборной России посоветовали Захаряну и Чалову вернуться в родную страну

В сборной России посоветовали Захаряну и Чалову вернуться в РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПомощник главного тренера сборной России Николай Писаре
Помощник главного тренера сборной России Николай Писаре - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев выступил за возвращение в Российскую премьер-лигу полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Федора Чалова.
  • Арсен Захарян не смог в полной мере заиграть в чемпионате Испании из-за сложностей с адаптацией и травм, и тренер сборной России посоветовал ему вернуться в РПЛ.
  • Федор Чалов, не сумев закрепиться в составе греческого ПАОК и вылетев с командой из высшего дивизиона чемпионата Турции, по мнению Писарева, также должен вернуться в Россию.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости выступил за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) выступающих в Европе полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Федора Чалова.
Захаряну 23 года, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года и провел за испанский клуб 65 матчей, в которых забил 3 гола. За последние два сезона Захарян пропустил 43 матча команды из-за различных повреждений.
"Адаптация, не все ее проходят безболезненно, - сказал Писарев, рассуждая о том, почему Захарян не смог в полной мере заиграть в чемпионате Испании. - Вот говорят: "Этому надо уезжать, а этому не надо. Этот заиграет". Но тут столько нюансов. Вот Матвей Сафонов поехал во Францию - и уже язык выучил, адаптировался и выиграл конкуренцию. У Арсена Захаряна другая ситуация. Быстро не адаптировался. Плюс травмы-травмы-травмы".
Тренер сборной России отметил, что в Испании уровень интенсивности выше, чем в чемпионате России. "Посоветовал бы ему, как тренер сборной, вернуться в РПЛ? Да. Здесь ему адаптироваться не надо — он все уже здесь знает, это родина", - отметил собеседник агентства.
Чалову 28 лет, он перешел в греческий ПАОК летом 2024 года. Не сумев закрепиться в составе, вторую часть прошлого сезона нападающий провел на правах аренды в турецком "Кайсериспоре", который вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны.
"У него сейчас неудачное время, вылетел с командой в Турции. Понятно, что Федя уже не юный. Стоит ли ему возвращаться? Конечно", - заявил Писарев.
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ФутболАрсен ЗахарянФедор ЧаловМатвей СафоновРеал СосьедадПАОКРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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