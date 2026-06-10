В сборной России посоветовали Захаряну и Чалову вернуться в родную страну

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев в разговоре с РИА Новости выступил за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) выступающих в Европе полузащитника Арсена Захаряна и нападающего Федора Чалова.