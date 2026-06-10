В Петербурге задержали мужчину, спалившего шесть машин из-за кота

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в качестве мести за сбитого во дворе кота в январе поджег иномарку, в результате чего оказались повреждены еще пять автомобилей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.