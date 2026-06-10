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В Петербурге задержали мужчину, спалившего шесть машин из-за кота - РИА Новости, 10.06.2026
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12:34 10.06.2026 (обновлено: 12:40 10.06.2026)
В Петербурге задержали мужчину, спалившего шесть машин из-за кота

В Петербурге задержали мужчину, спалившего машины в знак мести за сбитого кота

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге на Дунайском проспекте, 7, произошел пожар, в результате которого полностью выгорели пять автомобилей, еще один получил повреждения.
  • Полиция задержала 66-летнего неработающего жителя дома на Дунайском проспекте, 7 по подозрению в поджоге.
  • Причиной поджога, по словам задержанного, стало желание отомстить водителю минивэна Hyundai за гибель своего кота.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который в качестве мести за сбитого во дворе кота в январе поджег иномарку, в результате чего оказались повреждены еще пять автомобилей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в результате пожара, который произошел 11 января на Дунайском проспекте, 7, полностью выгорели пять автомобилей, еще один получил повреждения. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
"Восьмого июня... сотрудниками угрозыска Московского района по подозрению в совершении данного преступления задержан 66-летний неработающий житель... дома (на Дунайском проспекте, 7 – ред.)", – говорится в сообщении.
По оперативным данным, в январе подозреваемый поджег минивэн Hyundai, водитель которого сбил его кота, гулявшего во дворе. Огонь перекинулся на вблизи стоящие автомобили.
"По словам задержанного, причиной поджога стало желание отомстить водителю минивэна за гибель своего питомца", – добавили в ГУМВД.
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