В Пекине пройдет объединенный турнир по всем дисциплинам ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту состоится в Пекине в 2028 году.
- На конгрессе ISU, который проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе, будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту состоится в Пекине в 2028 году, сообщил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель.
В ходе турнира, обозначенного как "фестиваль", пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку, конькобежному спорту, а также премия ISU Skating Awards. Соответствующие предложения обсуждались на внеочередном конгрессе ISU в 2025 году, однако конкретные решения были приняты только сейчас.
Конгресс ISU проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе, в ходе него будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета.
ISU может объединить чемпионаты по четырем видам спорта
23 декабря 2025, 11:58