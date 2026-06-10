В Пекине пройдет объединенный турнир по всем дисциплинам ISU

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту состоится в Пекине в 2028 году, сообщил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель.

В ходе турнира, обозначенного как "фестиваль", пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку, конькобежному спорту, а также премия ISU Skating Awards. Соответствующие предложения обсуждались на внеочередном конгрессе ISU в 2025 году, однако конкретные решения были приняты только сейчас.