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В Пекине пройдет объединенный турнир по всем дисциплинам ISU - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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13:22 10.06.2026 (обновлено: 13:23 10.06.2026)
В Пекине пройдет объединенный турнир по всем дисциплинам ISU

Объединенный турнир по всем дисциплинам ISU пройдет в 2028 году в Пекине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту состоится в Пекине в 2028 году.
  • На конгрессе ISU, который проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе, будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Объединенный турнир по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту состоится в Пекине в 2028 году, сообщил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель.
В ходе турнира, обозначенного как "фестиваль", пройдут чемпионаты мира по фигурному катанию, шорт-треку, конькобежному спорту, а также премия ISU Skating Awards. Соответствующие предложения обсуждались на внеочередном конгрессе ISU в 2025 году, однако конкретные решения были приняты только сейчас.
Конгресс ISU проходит с 10 по 12 июня на Тенерифе, в ходе него будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета.
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СпортКонькобежный спортПекинТенерифеМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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