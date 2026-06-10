Патрушев призвал создать Морской центр в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента Николай Патрушев заявил о необходимости создания Морского центра в России.

Морской центр должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.

Нынешняя ситуация не позволяет в полной мере обеспечить проектирование и строительство собственных судов с современными технологиями, что формирует угрозы национальной безопасности России в сфере морской деятельности.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Морской центр, который должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны, надо создать в России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Для обеспечения национальных интересов России необходимо консолидировать усилия по практической реализации целей и задач национальной морской политики, направленных на обеспечение технологического суверенитета и развитие морского потенциала РФ, для этого требуется создать новую систему морского технологического и инфраструктурного развития страны с учетом ее пространственных особенностей, подчеркнул Патрушев , выступая в Санкт-Петербурге на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.

"В этих целях, а также для практической реализации национальной морской политики предлагается создать Морской центр Российской Федерации, который должен стать консолидирующим элементом системы, обеспечивающим полный цикл развития морских технологий – от образования и науки до испытаний и внедрения в производство. Хочу отметить, что в соответствии с указанием главы государства создание Морского центра Российской Федерации прорабатывается правительством России", - сказал он.

Морская деятельность все больше становится сферой глобальной конкуренции, в первую очередь в области технологического развития, отметил Патрушев. Россия обладает развитыми компетенциями в таких отраслях, как судостроение, в том числе в сфере атомного ледокольного флота, а также в сфере морской науки, гидрографии и материаловедения, успешно работают передовые инженерные школы, добавил Патрушев.

Однако единая система развития морских технологий полного цикла не сформирована, отметил помощник президента РФ.

"Сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере обеспечить проектирование и строительство собственных судов, оснащённых современными средствами навигации, микроэлектроникой и цифровыми системами российского производства. Такое положение дел формирует угрозы национальной безопасности России в сфере морской деятельности и оказывает существенное влияние на развитие экономики страны", - констатировал Патрушев.