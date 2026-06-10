Ски-альпинизм предложен как дополнительный вид спорта на ОИ-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета предложил включить ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта для зимних Олимпийских игр 2030 года.
- Решение по предложению будет принято на 146-й сессии МОК, которая пройдет 24 и 25 июня в Лозанне.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта для зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщается в аккаунте МОК в соцсети X.
Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу Игр 2026 года в Италии. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал на Играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады.