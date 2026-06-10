Ски-альпинизм предложен как дополнительный вид спорта на ОИ-2030

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта для зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщается в аккаунте МОК в соцсети X.