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Ски-альпинизм предложен как дополнительный вид спорта на ОИ-2030 - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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19:03 10.06.2026
Ски-альпинизм предложен как дополнительный вид спорта на ОИ-2030

Ски-альпинизм предложен в качестве дополнительного вида спорта на зимних ОИ-2030

© Фото : Олимпийский комитет России20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира
20-кратный чемпион России по ски-альпинизму Никита Филиппов занял девятое место в спринтерском зачете по итогам сезона-2024/25 Кубка мира - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Олимпийский комитет России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета предложил включить ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта для зимних Олимпийских игр 2030 года.
  • Решение по предложению будет принято на 146-й сессии МОК, которая пройдет 24 и 25 июня в Лозанне.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) предложил ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта для зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщается в аккаунте МОК в соцсети X.
Решение по предложению будет принято на 146-й сессии МОК, которая пройдет 24 и 25 июня в Лозанне. Ранее данный вид спорта официально не был включен в программу Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Ски-альпинизм включает в себя восхождение в гору на лыжах, скоростной спуск и применение навыков альпинизма для преодоления сложных участков. Данный вид спорта был включен в программу Игр 2026 года в Италии. Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал на Играх серебро в спринте и стал единственным российским призером Олимпиады.
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Никита ФилипповМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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