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"Бенфика" сообщила об уходе Моуринью в мадридский "Реал" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:28 10.06.2026
"Бенфика" сообщила об уходе Моуринью в мадридский "Реал"

"Бенфика" подтвердила уход Моуринью в мадридский "Реал" за 15 млн евро

© Фото из соцсетей / Коллаж РИА НовостиЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото из соцсетей / Коллаж РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольной команды «Бенфика» Жозе Моуринью дал согласие на переход в мадридский «Реал».
  • «Реал» официально оформил намерение подписать Жозе Моуринью за 15 миллионов евро.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лиссабонская "Бенфика" в соцсетях объявила о том, что главный тренер футбольной команды Жозе Моуринью дал согласие на переход в мадридский "Реал".
Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подписал трехлетний контракт с "Реалом" и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе. В воскресенье Флорентино Переса переизбрали на пост президента.
"Реал" официально оформил намерение подписать Жозе Моуринью за 15 миллионов евро, и тренер дал свое согласие. Спасибо, Жозе Моуринью", - говорится в сообщении на странице "Бенфики" в соцсети X.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
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ФутболАльваро АрбелоаХаби АлонсоЖозе МоуриньюРеал МадридБенфикаЧемпионат Испании по футболу
 
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