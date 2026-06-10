"Бенфика" сообщила об уходе Моуринью в мадридский "Реал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер футбольной команды «Бенфика» Жозе Моуринью дал согласие на переход в мадридский «Реал».
- «Реал» официально оформил намерение подписать Жозе Моуринью за 15 миллионов евро.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лиссабонская "Бенфика" в соцсетях объявила о том, что главный тренер футбольной команды Жозе Моуринью дал согласие на переход в мадридский "Реал".
Ранее СМИ сообщали, что Моуринью подписал трехлетний контракт с "Реалом" и вступит в должность главного тренера после президентских выборов в клубе. В воскресенье Флорентино Переса переизбрали на пост президента.
"Реал" официально оформил намерение подписать Жозе Моуринью за 15 миллионов евро, и тренер дал свое согласие. Спасибо, Жозе Моуринью", - говорится в сообщении на странице "Бенфики" в соцсети X.
В минувшем сезоне "сливочные" остались без трофеев, что повлекло за собой увольнение тренера Альваро Арбелоа, который возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.