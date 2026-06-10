В МОК надеются, что спортсмены смогут въехать в США для участия в ОИ-2028

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала, что постарается посетить несколько матчей чемпионата мира по футболу в Северной Америке, и выразила надежду на то, что организационные проблемы, возникающие перед мундиалем, будут решены до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня матчем Мексика - ЮАР в Мехико, встречи турнира также пройдут в США и Канаде. Ранее американские власти отказали во въезде на территорию страны арбитру из Сомали Омару Артану без объяснения причин. Организаторы также подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.