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В МОК надеются, что спортсмены смогут въехать в США для участия в ОИ-2028 - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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19:01 10.06.2026
В МОК надеются, что спортсмены смогут въехать в США для участия в ОИ-2028

Ковентри надеется, что перед ОИ у атлетов не будет проблем с въездом в США

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети МОК
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирсти Ковентри, президент МОК, планирует посетить несколько матчей чемпионата мира по футболу в Северной Америке.
  • Подготовка к чемпионату мира по футболу сопровождается сообщениями о нарушениях общественного порядка и организационными проблемами, такими как отказ во въезде арбитру из Сомали и жесткий досмотр игроков.
  • Кирсти Ковентри выразила надежду, что организационные проблемы, возникающие перед мундиалем, будут решены до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри рассказала, что постарается посетить несколько матчей чемпионата мира по футболу в Северной Америке, и выразила надежду на то, что организационные проблемы, возникающие перед мундиалем, будут решены до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня матчем Мексика - ЮАР в Мехико, встречи турнира также пройдут в США и Канаде. Ранее американские власти отказали во въезде на территорию страны арбитру из Сомали Омару Артану без объяснения причин. Организаторы также подверглись критике за жесткий досмотр игроков ряда сборных после прилета в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.
"Мы в курсе того, что происходит вокруг чемпионата мира, следим за этим. Я постараюсь попасть на несколько матчей чемпионата мира, - сказала Ковентри на пресс-конференции. - У нас хорошее общение с оргкомитетом Лос-Анджелеса, с олимпийским и паралимпийским комитетами США. Я уверена, что через два года мы решим те вызовы, которые сейчас стоят перед чемпионатом мира".
"Все, кто сейчас работают "на земле", получают ценный опыт, - добавила президент МОК. - Конечно, мы будем продолжать следить за всем происходящим и сделаем все, чтобы атлеты и персонал без проблем прибыли на Олимпиаду в Лос-Анджелес. У нас есть контракт с городом, мы постоянно работаем и сотрудничаем с оргкомитетом. Все отзывы и пожелания мы направляем и будем направлять им".
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