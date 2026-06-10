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МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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18:48 10.06.2026
МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию

МОК может изменить Олимпийскую хартию для защиты спорта от политического влияния

© официальный сайт МОКОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© официальный сайт МОК
Олимпийский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК принял решение представить на рассмотрение поправки к Олимпийской хартии на ближайшей сессии организации в июне.
  • Первая рабочая группа занимается изменениями в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК и защиты от чрезмерного влияния.
  • Вторая рабочая группа работает над вопросом структуры управления программой Олимпийских игр и планирует внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, включая исключение списка международных федераций из документа.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение представить на рассмотрение на ближайшей сессии организации в июне ряд поправок к Олимпийской хартии, сообщается на сайте МОК.
Предложенные изменения являются результатом программы "Готовность к будущему", которая отвечает за развитие МОК, несмотря на происходящие глобальные изменения.
В частности, первая рабочая группа отвечает за изменения в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК, защиты от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
Вторая рабочая группа программы "Готовность к будущему" занимается вопросом структуры управления программой Олимпийских игр. Цель состоит в том, чтобы решения, касающиеся программы, принимались на наиболее подходящем оперативном уровне и отражали факторы, которые наиболее непосредственно влияют на организацию и проведение Игр. Планируется внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, в их числе исключение списка международных федераций из документа.
Сессия МОК пройдет 24-25 июня.
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