МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение представить на рассмотрение на ближайшей сессии организации в июне ряд поправок к Олимпийской хартии, сообщается на сайте МОК.

В частности, первая рабочая группа отвечает за изменения в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК, защиты от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

Вторая рабочая группа программы "Готовность к будущему" занимается вопросом структуры управления программой Олимпийских игр. Цель состоит в том, чтобы решения, касающиеся программы, принимались на наиболее подходящем оперативном уровне и отражали факторы, которые наиболее непосредственно влияют на организацию и проведение Игр. Планируется внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, в их числе исключение списка международных федераций из документа.