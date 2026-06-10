МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК принял решение представить на рассмотрение поправки к Олимпийской хартии на ближайшей сессии организации в июне.
- Первая рабочая группа занимается изменениями в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК и защиты от чрезмерного влияния.
- Вторая рабочая группа работает над вопросом структуры управления программой Олимпийских игр и планирует внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, включая исключение списка международных федераций из документа.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение представить на рассмотрение на ближайшей сессии организации в июне ряд поправок к Олимпийской хартии, сообщается на сайте МОК.
Предложенные изменения являются результатом программы "Готовность к будущему", которая отвечает за развитие МОК, несмотря на происходящие глобальные изменения.
В частности, первая рабочая группа отвечает за изменения в пятый пункт хартии для обеспечения политической нейтральности МОК, защиты от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
Вторая рабочая группа программы "Готовность к будущему" занимается вопросом структуры управления программой Олимпийских игр. Цель состоит в том, чтобы решения, касающиеся программы, принимались на наиболее подходящем оперативном уровне и отражали факторы, которые наиболее непосредственно влияют на организацию и проведение Игр. Планируется внесение поправок в пункт 45 Олимпийской хартии, в их числе исключение списка международных федераций из документа.
Сессия МОК пройдет 24-25 июня.