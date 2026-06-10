МИД Узбекистана запросил разъяснения у США из-за досмотра футболистов

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Узбекистана запросил официальные разъяснения у ведомств США по поводу усиленного досмотра членов сборной страны по футболу в аэропорту Нью-Йорка.

Усиленному досмотру со стороны американских служб безопасности подверглись также сборные Сенегала и Бельгии.

Узбекская сторона с пониманием относится к мерам безопасности на чемпионате мира по футболу, но считает важным, чтобы такие процессы не подрывали дух спортивных мероприятий.

ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. МИД Узбекистана запросил официальные разъяснения у ведомств США в связи информацией об усиленном досмотре членов сборной страны по футболу в аэропорту Нью-Йорка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Омонулла Файзиев.

Ранее в соцсетях и СМИ распространились кадры, где футболисты и официальные лица сборной Узбекистана проходили усиленный досмотр со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк . Персонал проверял их вещи и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала Бельгии . Позднее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США

"По случаю с нашими футболистами через генеральное консульство нашей страны в Нью-Йорке установлен контакт с соответствующими ведомствами США и запрошено официальное разъяснение ситуации", - сказал Файзиев, комментируя появившиеся сообщения.

Он отметил, что узбекская сторона с пониманием относится к мерам безопасности на таком крупном турнире, как чемпионат мира по футболу.

"Считаем важным, чтобы такие процессы не подрывали дух спортивных мероприятий, в частности, взаимное уважение и дружеские отношения", - добавил пресс-секретарь узбекистанского МИД.