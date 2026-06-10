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МИД Узбекистана запросил разъяснения у США из-за досмотра футболистов - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
23:34 10.06.2026
МИД Узбекистана запросил разъяснения у США из-за досмотра футболистов

МИД Узбекистана запросил у США разъяснение о досмотре сборной по футболу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Узбекистана запросил официальные разъяснения у ведомств США по поводу усиленного досмотра членов сборной страны по футболу в аэропорту Нью-Йорка.
  • Усиленному досмотру со стороны американских служб безопасности подверглись также сборные Сенегала и Бельгии.
  • Узбекская сторона с пониманием относится к мерам безопасности на чемпионате мира по футболу, но считает важным, чтобы такие процессы не подрывали дух спортивных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 10 июн - РИА Новости. МИД Узбекистана запросил официальные разъяснения у ведомств США в связи информацией об усиленном досмотре членов сборной страны по футболу в аэропорту Нью-Йорка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Омонулла Файзиев.
Ранее в соцсетях и СМИ распространились кадры, где футболисты и официальные лица сборной Узбекистана проходили усиленный досмотр со стороны американских служб безопасности сразу по прибытии в Нью-Йорк. Персонал проверял их вещи и проводил дополнительные проверки с помощью детекторов, а также при участии кинологической службы. Тщательному досмотру подверглись и другие сборные, среди которых команды Сенегала и Бельгии. Позднее главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро подтвердил информацию об усиленном досмотре своих подопечных в США.
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"По случаю с нашими футболистами через генеральное консульство нашей страны в Нью-Йорке установлен контакт с соответствующими ведомствами США и запрошено официальное разъяснение ситуации", - сказал Файзиев, комментируя появившиеся сообщения.
Он отметил, что узбекская сторона с пониманием относится к мерам безопасности на таком крупном турнире, как чемпионат мира по футболу.
"Считаем важным, чтобы такие процессы не подрывали дух спортивных мероприятий, в частности, взаимное уважение и дружеские отношения", - добавил пресс-секретарь узбекистанского МИД.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.
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