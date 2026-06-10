Месси: Аргентина сделает все, чтобы защитить чемпионский титул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси заявил, что его национальная команда сделает все, чтобы стать победителем чемпионата мира по футболу второй раз подряд.
- Сборная Аргентины разгромила команду Исландии в товарищеском матче со счетом 3:0, Месси вышел на поле на 70-й минуте и забил мяч.
- Месси подчеркнул, что сборная конкурентоспособна и соперникам будет трудно их победить.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его национальная команда сделает все, чтобы стать победителем чемпионата мира по футболу второй раз подряд.
В ночь на среду сборная Аргентины разгромила команду Исландии в товарищеском матче со счетом 3:0. Месси начал встречу на скамейке запасных, вышел на поле на 70-й минуте и отметился забитым мячом. Ранее 38-летний аргентинец пропустил товарищеский матч против команды Гондураса (2:0) из-за повреждения.
Товарищеские матчи
10 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
08’ • Валентин Барко
72’ • Лео Месси (П)
87’ • Тиаго Альмада
«
"Эта команда заслуживает всего, что с ней происходит. Пусть у людей не будет сомнений, что мы выложимся полностью, как и всегда. Как мы делали всегда, когда мне доводилось быть в сборной. Иногда получается, иногда нет, но нам повезло, что в последние годы у нас были положительные результаты. Мы попытаемся повторить наш успех. Получится или нет - посмотрим. Не сомневайтесь, соперникам будет трудно нас победить, потому что это очень конкурентоспособная сборная", - приводит слова Месси TyC Sports.
Месси отнес португальцев к фаворитам ЧМ-2026
8 мая, 20:21