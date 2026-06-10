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Месси: Аргентина сделает все, чтобы защитить чемпионский титул - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
10:36 10.06.2026 (обновлено: 12:19 10.06.2026)
Месси: Аргентина сделает все, чтобы защитить чемпионский титул

Месси заявил, что сборная Аргентины сделает все, чтобы стать чемпионом мира

© ФИФАЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© ФИФА
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси заявил, что его национальная команда сделает все, чтобы стать победителем чемпионата мира по футболу второй раз подряд.
  • Сборная Аргентины разгромила команду Исландии в товарищеском матче со счетом 3:0, Месси вышел на поле на 70-й минуте и забил мяч.
  • Месси подчеркнул, что сборная конкурентоспособна и соперникам будет трудно их победить.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его национальная команда сделает все, чтобы стать победителем чемпионата мира по футболу второй раз подряд.
В ночь на среду сборная Аргентины разгромила команду Исландии в товарищеском матче со счетом 3:0. Месси начал встречу на скамейке запасных, вышел на поле на 70-й минуте и отметился забитым мячом. Ранее 38-летний аргентинец пропустил товарищеский матч против команды Гондураса (2:0) из-за повреждения.
Товарищеские матчи
10 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
Аргентина
3 : 0
Исландия
08‎’‎ • Валентин Барко
72‎’‎ • Лео Месси (П)
87‎’‎ • Тиаго Альмада
(Родриго де Пауль)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Эта команда заслуживает всего, что с ней происходит. Пусть у людей не будет сомнений, что мы выложимся полностью, как и всегда. Как мы делали всегда, когда мне доводилось быть в сборной. Иногда получается, иногда нет, но нам повезло, что в последние годы у нас были положительные результаты. Мы попытаемся повторить наш успех. Получится или нет - посмотрим. Не сомневайтесь, соперникам будет трудно нас победить, потому что это очень конкурентоспособная сборная", - приводит слова Месси TyC Sports.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующие чемпионы мира аргентинцы в группе J сыграют с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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