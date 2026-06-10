Месси: Аргентина сделает все, чтобы защитить чемпионский титул

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"Эта команда заслуживает всего, что с ней происходит. Пусть у людей не будет сомнений, что мы выложимся полностью, как и всегда. Как мы делали всегда, когда мне доводилось быть в сборной. Иногда получается, иногда нет, но нам повезло, что в последние годы у нас были положительные результаты. Мы попытаемся повторить наш успех. Получится или нет - посмотрим. Не сомневайтесь, соперникам будет трудно нас победить, потому что это очень конкурентоспособная сборная", - приводит слова Месси TyC Sports.