Майгурова переизбрали на пост президента Союза биатлонистов России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на новый срок на отчетно-выборной конференции организации, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Конференция СБР прошла в среду в здании Олимпийского комитета России. Помимо Майгурова, кандидатом на пост главы союза был Юрий Батманов.

Президент СБР большинством голосов был переизбран на занимаемый пост на четырехлетний срок - за него проголосовали 46 делегатов. Батманов набрал 6 голосов "за".