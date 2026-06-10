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Майгурова переизбрали на пост президента Союза биатлонистов России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Биатлон
 
14:13 10.06.2026
Майгурова переизбрали на пост президента Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров переизбран на пост президента Союза биатлонистов России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВиктор Майгуров
Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на новый срок на отчетно-выборной конференции организации, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Конференция СБР прошла в среду в здании Олимпийского комитета России. Помимо Майгурова, кандидатом на пост главы союза был Юрий Батманов.
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Президент СБР большинством голосов был переизбран на занимаемый пост на четырехлетний срок - за него проголосовали 46 делегатов. Батманов набрал 6 голосов "за".
Майгурову 57 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, двукратным призером Олимпийских игр и трехкратным чемпионом мира. Пост президента СБР Майгуров занимает с 2020 года.
 
БиатлонВиктор МайгуровСоюз биатлонистов России (СБР)
 
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