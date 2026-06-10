Матч Англии и Коста-Рики отложили из-за грозы в Орландо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Товарищеский матч между футбольными сборными Англии и Коста-Рики отложен из-за грозы в Орландо.
- Встреча должна была начаться в 23:00 мск, но после осмотра поля новое время начала матча — 00:00 мск при условии отсутствия новых ударов молнии в этом районе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Начало товарищеского матча между футбольными сборными Англии и Коста-Рики отложено из-за грозы в Орландо, сообщается в аккаунте английской команды.
Встреча должна была начаться в 23:00 мск.
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"После осмотра поля сегодняшний матч против Коста-Рики начнется в 22:00 (по британскому времени, 00:00 мск) - при условии отсутствия новых ударов молнии в этом районе", - говорится в сообщении сборной Англии.
Ранее СМИ сообщали, что возле тренировочной базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в которой пострадали девять человек. Позднее команда также столкнулась с землетрясением.