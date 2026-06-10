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Матч Англии и Коста-Рики отложили из-за грозы в Орландо - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
23:31 10.06.2026
Матч Англии и Коста-Рики отложили из-за грозы в Орландо

Начало матча между сборными Англии и Коста-Рики отложили из-за грозы в Орландо

© Fotolia / mirpicФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / mirpic
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Товарищеский матч между футбольными сборными Англии и Коста-Рики отложен из-за грозы в Орландо.
  • Встреча должна была начаться в 23:00 мск, но после осмотра поля новое время начала матча — 00:00 мск при условии отсутствия новых ударов молнии в этом районе.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Начало товарищеского матча между футбольными сборными Англии и Коста-Рики отложено из-за грозы в Орландо, сообщается в аккаунте английской команды.
Встреча должна была начаться в 23:00 мск.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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"После осмотра поля сегодняшний матч против Коста-Рики начнется в 22:00 (по британскому времени, 00:00 мск) - при условии отсутствия новых ударов молнии в этом районе", - говорится в сообщении сборной Англии.
Ранее СМИ сообщали, что возле тренировочной базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, в которой пострадали девять человек. Позднее команда также столкнулась с землетрясением.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе L сборная Англии встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Сборная Коста-Рики не квалифицировалась на мировое первенство.
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