Макгрегор выступил против мигрантов из "стран третьего мира"

ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Ирландии Конор Макгрегор призвал к полному запрету миграции из "стран третьего мира" на фоне нападения суданца на прохожего в Северной Ирландии.