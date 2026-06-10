Макгрегор выступил против мигрантов из "стран третьего мира"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конор Макгрегор призвал к полному запрету миграции из "стран третьего мира" после нападения суданца на прохожего в Северной Ирландии.
- 30-летний суданец Хади Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство после нападения на жертву в Белфасте.
- Во вторник вечером в Белфасте и нескольких городах Шотландии вспыхнули беспорядки, связанные с инцидентом, были подожжены дома, автомобили и предприятия.
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Ирландии Конор Макгрегор призвал к полному запрету миграции из "стран третьего мира" на фоне нападения суданца на прохожего в Северной Ирландии.
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Он призвал помогать жителям бедных стран там, где они живут, и не пускать их в Ирландию.
"Молитесь за наш остров", - добавил он.
Во вторник вечером сотни недовольных ситуацией на фоне нападения собрались на улицах Белфаста. Они подожгли дома, автомобили и предприятия. Пожарные в Северной Ирландии выехали на 62 пожара на фоне протестов.
Ранее главный констебль полиции Северной Ирландии Джон Бутчер заявил, что подозреваемый прибыл в Белфаст из Ирландии в 2023 году. До этого он находился в Париже. Сразу после прибытия в Северную Ирландию он подал прошение о предоставлении убежища и получил разрешение остаться в стране до 2028 года.
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