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Макгрегор выступил против мигрантов из "стран третьего мира" - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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17:45 10.06.2026 (обновлено: 17:47 10.06.2026)
Макгрегор выступил против мигрантов из "стран третьего мира"

Макгрегор призвал к ограничению миграции на фоне нападения в Белфасте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конор Макгрегор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конор Макгрегор призвал к полному запрету миграции из "стран третьего мира" после нападения суданца на прохожего в Северной Ирландии.
  • 30-летний суданец Хади Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство после нападения на жертву в Белфасте.
  • Во вторник вечером в Белфасте и нескольких городах Шотландии вспыхнули беспорядки, связанные с инцидентом, были подожжены дома, автомобили и предприятия.
ЛОНДОН, 10 июн - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Ирландии Конор Макгрегор призвал к полному запрету миграции из "стран третьего мира" на фоне нападения суданца на прохожего в Северной Ирландии.
В среду 30-летний суданец Хади Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. В понедельник он напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Во вторник вечером в Белфасте, а также в нескольких городах Шотландии вспыхнули беспорядки из-за инцидента.
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"Немедленно запретите иммиграцию из стран третьего мира… Их больше нельзя сюда пускать", - написал Макгрегор в соцсети X.
Он призвал помогать жителям бедных стран там, где они живут, и не пускать их в Ирландию.
"Молитесь за наш остров", - добавил он.
Во вторник вечером сотни недовольных ситуацией на фоне нападения собрались на улицах Белфаста. Они подожгли дома, автомобили и предприятия. Пожарные в Северной Ирландии выехали на 62 пожара на фоне протестов.
Ранее главный констебль полиции Северной Ирландии Джон Бутчер заявил, что подозреваемый прибыл в Белфаст из Ирландии в 2023 году. До этого он находился в Париже. Сразу после прибытия в Северную Ирландию он подал прошение о предоставлении убежища и получил разрешение остаться в стране до 2028 года.
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