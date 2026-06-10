Кучеров забронировал лед на следующий день после поражения от "Монреаля"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров начал планировать подготовку к следующему сезону на следующий день после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.
- «Тампа» выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда, проиграв «Монреаль Канадиенс» в семи матчах.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров начал планировать подготовку к следующему сезону на следующий день после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли и приступил к тренировкам менее чем через две недели, сообщил обозреватель The Hockey News Майкл Трайкос.
"Тампа" в первом раунде проиграла "Монреаль Канадиенс" в семи матчах, выбыв из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда в четвертый раз подряд.
Кучерову 32 года, он выступает за "молний" с сезона-2013/14. В составе "Тампы" россиянин стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и трижды получил "Арт Росс Трофи" как самый результативный хоккеист регулярного чемпионата. Также Кучеров дважды становился обладателем "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков, и один раз выиграл "Харт Трофи", вручаемый игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды. Всего Кучеров принял участие в 879 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и набрал 1124 очка (401 гол + 723 передачи).
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