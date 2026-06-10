Кучеров забронировал лед на следующий день после поражения от "Монреаля"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров начал планировать подготовку к следующему сезону на следующий день после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли и приступил к тренировкам менее чем через две недели, сообщил обозреватель The Hockey News Майкл Трайкос.