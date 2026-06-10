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"Крылья Советов" продлили контакт с главным тренером Булатовым - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
14:18 10.06.2026 (обновлено: 14:24 10.06.2026)
"Крылья Советов" продлили контакт с главным тренером Булатовым

Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Булатовым

© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов"Игроки ФК "Крылья Советов"
Игроки ФК Крылья Советов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Крылья Советов"
Игроки ФК "Крылья Советов". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Сергеем Булатовым.
  • Новое соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2027/28.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" продлили контакт с главным тренером Сергеем Булатовым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
"Рад, что весной мы не ошиблись в выборе нового наставника. В сложный момент за короткий период он стабилизировал игру "Крыльев", вернул болельщиков на стадион. Команда стала показывать атакующий футбол, и все вместе мы решили главную задачу на тот момент. Уверен, что Сергей Александрович достойно подготовит команду к новому сезону", - заявил генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.
Булатов был назначен на пост главного тренера "Крыльев Советов" 28 апреля. С 1 апреля он исполнял обязанности главного тренера после отставки Магомеда Адиева. 20 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в "Макс" сообщил, что Булатов и его штаб продолжат работу в футбольном клубе "Крылья Советов" в следующем сезоне.
Под его руководством клуб провел восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав три победы и дважды сыграв вничью. "Крылья Советов" завершили чемпионат России на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в элитном дивизионе российского футбола. В последнем туре чемпионата самарский клуб на своем поле разгромил тольяттинский "Акрон" со счетом 4:1.
Сергей Булатов - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Булатов будет главным тренером "Крыльев Советов" в следующем сезоне
20 мая, 13:31
 
ФутболСпортСамарская областьРоссияСергей БулатовМагомед АдиевВячеслав ФедорищевАкрон
 
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