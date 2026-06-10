Ковальчук и Федоров будут менеджерами команд на "Матче года"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук и трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будут менеджерами команд на "Матче года", сообщается в Telegram-канале мероприятия.