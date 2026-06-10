Корнев с рекордом страны вышел в финал чемпионата России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Егор Корнев установил рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем с результатом 46,99 секунды.
- Предыдущий рекорд страны принадлежал Клименту Колесникову (47,11).
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Егор Корнев установил рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате страны по плаванию, который проходит в Казани.
В полуфинальном заплыве он показал результат 46,99 секунды, до него рекорд страны принадлежал Клименту Колесникову (47,11).
Корневу 22 года, он становился победителем и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом мира на короткой воде в эстафетах.
Чемпионат России завершится 11 июня.