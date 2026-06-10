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Корнев с рекордом страны вышел в финал чемпионата России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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17:27 10.06.2026
Корнев с рекордом страны вышел в финал чемпионата России

Егор Корнев установил рекорд России в плавании на 100 метров вольным стилем

© РИА Новости / Максим БогодвидЕгор Корнев
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егор Корнев установил рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем с результатом 46,99 секунды.
  • Предыдущий рекорд страны принадлежал Клименту Колесникову (47,11).
КАЗАНЬ, 10 июн - РИА Новости. Егор Корнев установил рекорд России в плавании на 100 м вольным стилем на чемпионате страны по плаванию, который проходит в Казани.
В полуфинальном заплыве он показал результат 46,99 секунды, до него рекорд страны принадлежал Клименту Колесникову (47,11).
Корневу 22 года, он становился победителем и серебряным призером чемпионата мира, чемпионом мира на короткой воде в эстафетах.
Чемпионат России завершится 11 июня.
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