Краткий пересказ от РИА ИИ В Ивангороде 1 августа состоится концерт в честь дня рождения Ленинградской области, который будет виден с эстонской стороны.

Жители Нарвы могут смотреть и слушать концерты, проходящие у Ивангородской крепости, но не те, что проводятся в других местах, например, на городской площади.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жители города Нарва, которые традиционно приходят на набережную с эстонской стороны, чтобы послушать праздничный концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области, смогут также стать зрителями концерта в день рождения российского региона 1 августа, сообщили РИА Новости в мэрии Ивангорода.

"День рождения Ленинградской области будет отмечаться в Ивангороде 1 августа. Программа празднования включает и концерт у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы , который можно будет увидеть с эстонской стороны", – сказала собеседница агентства.

Она не стала уточнять программу концерта, отметив, что на празднование дня рождения Ленобласти съедутся представители всех районов региона.

В мэрии Ивангорода пояснили также, что жители Нарвы имеют возможность слушать и смотреть на экранах только те концерты, которые проходят у Ивангородской крепости. Например, расположение сцены на праздничном концерте ко Дню России 12 июня, который пройдет на городской площади, не позволит увидеть его с эстонской стороны.