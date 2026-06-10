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Жители Нарвы летом смогут вновь услышать концерт в Ивангороде - РИА Новости, 10.06.2026
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14:29 10.06.2026
Жители Нарвы летом смогут вновь услышать концерт в Ивангороде

Жители Нарвы летом смогут вновь услышать концерт в приграничном Ивангороде

© Фото : соцсетиОчередь на погранпереходе Нарва – Ивангород
Очередь на погранпереходе Нарва – Ивангород - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : соцсети
Очередь на погранпереходе Нарва – Ивангород. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивангороде 1 августа состоится концерт в честь дня рождения Ленинградской области, который будет виден с эстонской стороны.
  • Жители Нарвы могут смотреть и слушать концерты, проходящие у Ивангородской крепости, но не те, что проводятся в других местах, например, на городской площади.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жители города Нарва, которые традиционно приходят на набережную с эстонской стороны, чтобы послушать праздничный концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области, смогут также стать зрителями концерта в день рождения российского региона 1 августа, сообщили РИА Новости в мэрии Ивангорода.
"День рождения Ленинградской области будет отмечаться в Ивангороде 1 августа. Программа празднования включает и концерт у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, который можно будет увидеть с эстонской стороны", – сказала собеседница агентства.
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Она не стала уточнять программу концерта, отметив, что на празднование дня рождения Ленобласти съедутся представители всех районов региона.
В мэрии Ивангорода пояснили также, что жители Нарвы имеют возможность слушать и смотреть на экранах только те концерты, которые проходят у Ивангородской крепости. Например, расположение сцены на праздничном концерте ко Дню России 12 июня, который пройдет на городской площади, не позволит увидеть его с эстонской стороны.
Девятого мая в Ивангороде в четвертый раз прошел концерт "Берега Победы", который видно и слышно на двух берегах реки (с российской и эстонской сторон). Жители Нарвы традиционно собираются на набережной, чтобы его послушать и посмотреть на видео-экранах.
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