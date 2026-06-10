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Колосков рассказал, с кем не стоит играть сборной России - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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Футбол
 
08:43 10.06.2026 (обновлено: 09:59 10.06.2026)
Колосков рассказал, с кем не стоит играть сборной России

Колосков призвал сборную избегать матчей с командами из второй сотни ФИФА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России в 2026 году провела пять товарищеских матчей, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.
  • В официальном рейтинге ФИФА от апреля соперники сборной России занимали места с 29-го по 131-е.
  • Почетный президент РФС считает, что нужно выбирать соперников, которые могут дать что-то с точки зрения сравнения мастерства и повышения класса, и пора избегать команд из второй сотни рейтинга.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости призвал организацию избегать приглашения в соперники сборной России команд из второй сотни рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Сборная России в 2026 году провела пять товарищеских матчей, одержав три победы, один раз сыграв вничью и потерпев одно поражение. В официальном рейтинге ФИФА от апреля египтяне занимают 29-е место (0:1), малийцы - 52-е (0:0), буркинийцы - 62-е (3:0), тринидадцы - 102-е (3:0), никарагуанцы - 131-е (3:1).
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"Разные соперники были, разная игра, разные футболисты, - сказал Колосков, оценивая игру сборной России в мае-июне. - Как принято говорить, все задачи, которые были поставлены, были выполнены. С чистой совестью расстаемся со сборной до осени".
Ближайшая пауза на международные матчи запланирована на период с 21 сентября по 6 октября. В эти сроки национальные команды могут провести до четырех матчей.
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"Я не за то, чтобы соперников было как можно больше или как можно меньше. Нужно сыграть столько, сколько надо и выбирать соперников, которые могут нам что-то дать с точки зрения сравнения мастерства и повышения класса. Пора уже команд из второй сотни избегать", - отметил почетный президент РФС.
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ФутболСпортВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Сборная России по футболу
 
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