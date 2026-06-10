Колосков рассказал, с кем не стоит играть сборной России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости призвал организацию избегать приглашения в соперники сборной России команд из второй сотни рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Ближайшая пауза на международные матчи запланирована на период с 21 сентября по 6 октября. В эти сроки национальные команды могут провести до четырех матчей.