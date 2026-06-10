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У финского хоккеиста украли медаль за победу на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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15:32 10.06.2026 (обновлено: 16:48 10.06.2026)
У финского хоккеиста украли медаль за победу на чемпионате мира

У финского хоккеиста Пульюярви украли медаль за победу на чемпионате мира

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЕссе Пульюярви
Ессе Пульюярви - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви сообщил о пропаже золотой медали за победу на чемпионате мира.
  • Медаль была украдена в караоке-баре, где праздновали победу в чемпионате.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви сообщил о пропаже золотой медали за победу на прошедшем чемпионате мира.
В финале турнира, который прошел в мае в Швейцарии, сборная Финляндии обыграла хозяев в овертайме со счетом 1:0.
"Медаль украли в прошлый понедельник в караоке-баре, когда мы праздновали победу в чемпионате. Медаль была выставлена ​​на всеобщее обозрение. Людям разрешали на нее посмотреть, но мою медаль так и не вернули, ее никак не удается найти. На самом деле, эта награда не представляет никакой ценности ни для кого, кроме тех, кто ее выиграл", - приводит слова Пульюярви Iltalehti.
"Если мне ее вернут, я предложу этому человеку мороженое, кофе с булочкой или даже и то, и другое", - добавил хоккеист.
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ХоккейФинляндияШвейцарияЕссе Пульюярве
 
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