У финского хоккеиста украли медаль за победу на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви сообщил о пропаже золотой медали за победу на чемпионате мира.
- Медаль была украдена в караоке-баре, где праздновали победу в чемпионате.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви сообщил о пропаже золотой медали за победу на прошедшем чемпионате мира.
"Медаль украли в прошлый понедельник в караоке-баре, когда мы праздновали победу в чемпионате. Медаль была выставлена на всеобщее обозрение. Людям разрешали на нее посмотреть, но мою медаль так и не вернули, ее никак не удается найти. На самом деле, эта награда не представляет никакой ценности ни для кого, кроме тех, кто ее выиграл", - приводит слова Пульюярви Iltalehti.
"Если мне ее вернут, я предложу этому человеку мороженое, кофе с булочкой или даже и то, и другое", - добавил хоккеист.