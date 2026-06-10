У финского хоккеиста украли медаль за победу на чемпионате мира

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви сообщил о пропаже золотой медали за победу на прошедшем чемпионате мира.

"Если мне ее вернут, я предложу этому человеку мороженое, кофе с булочкой или даже и то, и другое", - добавил хоккеист.